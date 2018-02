: La Marina militare della Turchia blocca nave dell’Eni in viaggio verso Cipro - Corriere : La Marina militare della Turchia blocca nave dell’Eni in viaggio verso Cipro - CybFeed : #BreakingNews Turchia blocca nave Eni al largo Cipro - Francostrag : RT @braveheartmmt: La Turchia blocca nave dell'Eni al largo di Cipro e la rimanda indietro. Un paese con le palle manderebbe una flotta a… -

La Farnesina segue "al più alto livello" la vicenda dellaEni "Saipem 12000", cui le autorità turche non consentono di proseguire la navigazione verso l'area di destinazione, esperendo "tutti i possibili passi diplomatici" per risolvere la questione. La Saipem 12000 era diretta verso il blocco 3 della Zona Economica Esclusiva cipriota per un'attività di perforazione autorizzata dal governo dima in un'area disputata con lache contesta la sovranità di Nicosia. Laè ferma alcoste cipriote.(Di domenica 11 febbraio 2018)