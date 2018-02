Trump | non sicuro Israele voglia pace con palestinesi

Usa - Bannon : #Metoo travolgerebbe Trump : 18.45 Per Steve Bannon, il controverso chief strategist licenziato da Trump dopo le critiche alla sua famiglia nel libro 'Fure and Fury", il movimento #Metoo è un movimento "anti patriarcale" e rischia di travolgere il tycoon perché lui "è il patriarca". Lo riferisce Josh Green nella nuova versione del suo libro Devil's Bargain. Bannon sostiene inoltre che la star Oprah potrebbe mettere in pericolo la presidenza Trump se diventasse ...

Trump e la bimba che non vuole le armi a scuola (e non si accontenta delle parole) : «Il mio miglior amico, Jacob, è stato colpito ed è morto. Questo mi ha fatto diventare molto triste. Lo amavo e avevo deciso che lo avrei sposato un giorno. Odio le pistole. Una di queste ha rovinato la mia vita e si è presa il mio migliore amico. Non voglio che succeda mai più. Come intende proteggere i bambini? Per favore tenga i bambini al sicuro dalle armi». L’appello è umano, non politico, anche se a un uomo politico è rivolto. Ava Rose ...

Il consiglio dei legali a Trump "Non parlare con Mueller" Nuove tensioni con Melania : Evitare scivoloni e contraddizioni. per questo i legali che assistono il presidente americano Donald Trump gli hanno consigliato di schivare l' interrogatorio del procuratore speciale Robert Mueller. ...

Russiagate - legali a Trump : “Non deponga davanti a Mueller - potrebbe contraddirsi o mentire” : Donald Trump potrebbe contraddirsi o testimoniare il falso. Per questo è meglio che non deponga dinanzi a Robert Mueller, il super-procuratore del Russiagate. E’ il consiglio che, secondo il New York Times, i suoi legali avrebbero dato al presidente in vista di una possibile convocazione. Il timore è che il capo della Casa Bianca possa finire incriminato per aver mentito. Anche se un eventuale rifiuto rischierebbe di aprire una lunga ...

Trump attacca ancora l'Fbi Ma i dem : «Non cacci Mueller» : «Se il presidente adotta questa misura estrema, il licenziamento degli alti responsabili del Russiagate, temo che questo farebbe scattare uno scontro di cui l'America non ha bisogno». Le parole del ...

Trump non unisce l'America : L'elenco dello Stato dell'unione è un elenco molto positivo per Trump, che passa dall'aumento dei posti di lavoro a quello della Borsa come segnale di trascinamento dell'economia. Trump insiste nel ...

Trump - discorso sullo stato dell’Unione : “Non c’è mai stato momento migliore per vivere il sogno americano” : “Questo è il momento americano. Non c’è mai stato un momento migliore per iniziare a vivere il sogno americano”. In campagna elettorale, Donald Trump aveva promesso di “far tornare grande l’America”. Nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente ha proclamato che, a un anno dal suo arrivo alla Casa Bianca, l’America è in effetti rinata. Nello sforzo di unire un Paese forse mai così diviso, ha proposto ai democratici di ...

Guantanamo non chiude - Trump cancella la promessa di Obama : Proprio mentre Donald Trump teneva il suo primo discorso sullo stato dell'Unione, la Casa Bianca ha diffuso una copia di un ordine esecutivo...

Trump sullo stato dell’Unione : “Non c’è mai stato momento migliore per iniziare a vivere il sogno americano” : «Questo è il nostro Nuovo momento Americano. Non c’è mai stato un periodo migliore per iniziare a vivere il sogno americano». Sono le parole con cui Donald Trump ha cercato di imprimere una svolta alla sua presidenza, usando il discorso sullo stato dell’Unione pronunciato ieri sera al Congresso per rivendicare i successi del primo anno, e riunifica...