Trofeo Laigueglia a Moser

Trofeo Laigueglia 2018 : successo in solitaria di Moreno Moser - che stacca tutti sull’ultima salita. Sul podio anche Totò e Busato : Moreno Moser torna al successo dopo quasi due anni e mezzo (Tour of Austria 2015) e lo fa con una bellissima azione nel finale della 55ma edizione del Trofeo Laigueglia. Il ciclista trentino, che quest’oggi vestiva la maglia azzurra della Nazionale, ha sferrato l’attacco decisivo sull’ultima salita andando così a conquistare il successo in solitaria davanti ad altri due italiani: Paolo Totò e Matteo Busato. La fuga di giornata parte dopo sette ...

Trofeo Laigueglia 2018 - corridori e orari tv : Dopo le tante corse in giro per il mondo e nel resto d’Europa delle scorse settimane anche il ciclismo italiano è pronto a riaprire i battenti. La gara d’apertura è tornata ad essere quest’anno il Trofeo Laigueglia dopo la cancellazione del Gp Costa degli Etruschi che aveva anticipato la corsa ligure negli ultimi anni. Le tante concomitanze di un calendario già molto affollato in questo scorcio iniziale di stagione hanno un po’ penalizzato il ...

Trofeo Laigueglia 2018 : percorso impegnativo - la nazionale italiana faro della corsa? : Domenica il Trofeo Laigueglia 2018 aprirà la stagione italiana del ciclismo su strada. Giunta all’edizione numero 55, la corsa ligure si presenta come affascinante grazie ad un percorso sempre molto interessante e in grado di consentire letture diverse alla gara, con più opzioni sullo svolgimento della competizione. IL percorso – Partenza proprio da Laigueglia, dove è posto anche il traguardo. Dopo una trentina di chilometri ...

Il Trofeo Laigueglia per un fine settimana di grande sport : ... hanno finalmente avuto la possibilità di essere trasmesse all'estero e soprattutto, per la prima volta, in diretta o in leggera differita anche su piattaforme streaming dinamiche come facebook e ...

Trofeo Laigueglia : omaggio a Scarponi : GENOVA, 8 FEB - Il 55/o Trofeo Laigueglia di ciclismo, che andrà in scena domenica prossima, rende omaggio al corridore Michele Scarponi, campione marchigiano tragicamente scomparso il 22 aprile del ...

Trofeo Laigueglia 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Una sola squadra World Tour al via : Domenica sulle strade della Liguria si disputerà la 55esima edizione del Trofeo Laigueglia, di cui questa mattina vi abbiamo presentato un percorso leggermente modificato rispetto a quello dello scorso anno. Assente Fabio Felline, vincitore lo scorso anno, vi presentiamo la startlist provvisoria della corsa che apre il calendario italiano: tra questi nomi, ci sarà il successore del piemontese nell’albo d’oro. Occasione ghiotta, data ...

Trofeo Laigueglia 2018 : il percorso ai raggi X. Si indurisce il finale : Il Trofeo Laigueglia 2018, domenica 11 febbraio, aprirà la stagione del ciclismo su strada italiano. Per la 55esima edizione, previsto anche un leggero ma significativo cambio di percorso, che pur senza essere snaturato potrebbe risultare ancora più interessante. Saranno 203, in tutto, i chilometri che i corridori dovranno affrontare dalla partenza all’arrivo. Partenza proprio da Laigueglia, dove è posto anche il traguardo. Dopo una ...