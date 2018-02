Tragedia in Russia | aereo si schianta con 71 persone a bordo | tutti morti | trovata una

meteoweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2018) Gravissimo incidente indove unSaratov Airlines di linea è precipitato insieme ai 65 passeggeri e ai 6 membri dell’equipaggio. Il volo era diretto a Orsk, città al confine trae Kazakistan. Credit: Flight Radar 24 Il velivolo, in fiamme, sembra essere precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto Domodedovo di Mosca. Appena 5 minuti dopo la partenza infatti l’è scomparso dai radar, non sono: da subito si è capito che non c’era alcuna speranza in quanto il mezzo è partito alle 11.22 (ora locale) dall’aeroporto Domodedovo di Mosca e, appena cinque minuti dopo, Flight Radar ne ha tracciato la discesa a una velocità di 3300 piedi al minuto (circa 1000 metri al minuto) prima di perdere il segnale. Una scatola nera è stata ridai soccorritori nel luogo in cui è precipitato l’AN-148, come fa sapere il ministero delle emergenze ...