Pari senza reti Tra Sassuolo e Cagliari : E' terminato 0-0, senza grandi sussulti, il lunch match della ventiquattresima giornata della serie A, Sassuolo-Cagliari. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha prevalso, da entrambe le parti, la paura ...

Pari a reti bianche Tra Sassuolo e Cagliari : finisce 0-0 il lunch match : Sassuolo e Cagliari non si fanno male nell'anticipo domenicale dell'ora di pranzo. finisce 0-0 al Mapei Stadium tra due squadre che hanno badato più a difendere che ad offendere: inoperosi i due ...

Tra Sassuolo e Cagliari vince la noia : al 'Mapei' finisce 0-0 : A Reggio Emilia un 'lunch match' sonnolento e con pochissime emozioni: l'unica vera palla-gol la spreca Berardi in avvio ripresa. Per neroverdi e rossoblù è comunque un buon punto in chiave salvezza

LIVE Sassuolo-Cagliari 0-0 : cronaca e risultato in tempo reale. EnTra Matri al posto di Babacar : 65 Sostituzione nelle file del Sassuolo: Matri prende il posto di Babacar 61 Sostituzione nel Cagliari: Entra Dessena al posto di Lykogiannis 60 Fallo di Andreolli. Mazzoleni estrae il cartellino ...

SASSUOLO CAGLIARI/ Streaming video e diretta tv : arbiTra Mazzoleni. Probabili formazioni - quote - orario : diretta SASSUOLO CAGLIARI, info Streaming video e tv: delicata sfida salvezza in Serie A, gli emiliani hanno perso le ultime due subendo 10 gol.

Juve a valanga : Sassuolo Travolto 7-0 - tripletta di Higuain : Juve a valanga: Sassuolo travolto 7-0, tripletta di Higuain In attesa del posticipo del Napoli, i bianconeri strapazzano il Sassuolo. Vincono Cagliari, Fiorentina e Atalanta, il Milan in 10 viene raggiunto a Udine: 1-1. Bene la Roma: 1-0 a Verona. Continua a leggere L'articolo Juve a valanga: Sassuolo travolto 7-0, tripletta di Higuain sembra essere il primo su NewsGo.

La Juve Travolge il Sassuolo - 7-0 : La Juventus travolge il Sassuolo, vince 7-0 con tripletta di Higuain e doppietta di Khedira e torna in vetta con due punti di vantaggio sul Napoli, che gioca stasera a Benevento. Il Milan pareggia 1-1 ...

Juve a valanga : Sassuolo Travolto 7-0 - tripletta di Higuain : In attesa del posticipo del Napoli, i bianconeri strapazzano il Sassuolo. Vincono Cagliari, Fiorentina e Atalanta, il Milan in 10 viene raggiunto a Udine: 1-1. Bene la Roma: 1-0 a Verona.

Politano e lo “sTrano” no del Sassuolo al Napoli - nuovi precedenti e retroscena : la figlia di Carnevali lavora… alla Juventus! : A pensar male si fa peccato, ma spesso s’indovina si dice da alcune parti per lo stivale. Ecco, in occasione del mancato passaggio di Politano al Napoli, ci sono diversi lati oscuri che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti. C’è stato il veto della Juventus alla cessione di Politano ai partenopei? Secondo Sarri e De Laurentiis assolutamente sì, ma i due non sono certo gli unici a pensarla così. Le dichiarazioni di facciata di ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «La Juventus è Tra le top d'Europa» : Sassuolo - "Ho visto la Juventus in Coppa Italia: fisicità, tecnica, organizzazione" .Il tecnico del Sassuolo , Iachini , è pronto a sfidare i bianconeri: "Affrontiamo una squadra molto forte: a dirlo ...

Sassuolo - Iachini : 'Politano disTratto dal mercato - Berardi non ha rifiutato la Juve' : L'allenatore del Sassuolo, Beppe Iachini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della trasferta allo Juventus Stadium: 'A Politano il tourbillon di mercato non ha fatto bene , ma se ci è entrato è perché stava facendo bene. E comunque, pur non cercando alibi, ...

Calciomercato - incontro Juventus-Sassuolo : doppia Trattativa per i neroverdi : Ultime ore calde di Calciomercato in casa Sassuolo, in particolar modo ha tenuto banco ll futuro di Politano, pressing continuo da parte del Napoli ma la decisione del club neroverde è stata quella di non lasciare partire il proprio gioiello. Nelle ultime ore intanto incontro tra il Sassuolo e la Juventus, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si è parlato di Pol Lirola ed Alessandro Tripaldelli. L’esterno, già al ...

POLITANO AL NAPOLI/ Calciomercato - il Sassuolo interrompe la Trattativa : "Non c'è alcuna possibilità" : POLITANO al NAPOLI Calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull’esterno nero-verde(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:57:00 GMT)

Tragedia a Sassuolo - muore a soli 25 anni il collega Andrea Gilioli : Sassuolo - Si è spento ieri sera, in maniera tanto tragica quanto inaspettata, il giornalista Andrea Gilioli, di appena 25 anni. Gilioli è stato trovato senza vita questa mattina all'alba in Piazza...