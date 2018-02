Torino Udinese Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Udinese - Behrami : 'Mazzarri mi manca. Torino? Sarebbe stato stupendo' : E' in assoluto la persona che mi ha dato di più nel mondo del calcio. Io vicino al Toro sul mercato? Vicino no, ma quella granata Sarebbe stata una piazza stupenda'.

Udinese - Oddo : 'Con il Torino vale doppio per l'Europa' : Risalita in fretta da una posizione pericolosa a tutt'altra altezza di classifica, l'Udinese domani si gioca una fetta importante del suo sogno per l'Europa con il Torino. Ma l'allenatore dei ...

Torino - Mazzarri chiede il bis : 'Con l'Udinese come con la Samp - ma stavolta vinciamo' : Torino - Siamo ad un bivio. Da una parte il cartello mediocrità, dall'altro quello che indica l' Europa . Perché la sfida contro l' Udinese è un bivio verso il futuro. Se i granata dovessero steccare ...

Torino - De Silvestri mette la maschera : l'Udinese - poi la Juventus da infilzare : Torino - Zorro mette la maschera. Ecco Lorenzo De Silvestri con la protezione dopo l'operazione al naso. Accompagnato dal generale Tomas Rincon , il terzino destro del Torino posta la foto da… ...

Serie A Fiorentina-Juventus - arbitra Guida. Torino-Udinese : Abisso : ROMA - Resi noti i nomi degli arbitri in vista del prossimo turno di campionato, valevole come quinta giornata di ritorno del torneo di Serie A. Si gioca domenica 11 alle ore 15, con quattro anticipi. ...

Torino-Udinese : De Silvestri... alla Rocky - Maxi Lopez con stile : TORINO - Domenica al Grande Torino arriva l'Udinese di Oddo che punta all'Europa, proprio come i granata. E tra i bianconeri ecco l'ex più atteso: Maxi Lopez. L'argentino è sbarcato su Instagram da ...

Serie A Torino - Obi sfida l'Udinese : «E' troppo importante» : Torino - Torino-Udinese si avvicina. Sulla carta è uno scontro diretto per la rincorsa all'Europa League. Joel Obi è carico, è già tornato in gruppo nonostante il colpo da ko subito con la Sampdoria: "...

Infortunio Rincon - Torino nei guai : chi gioca a centrocampo contro l’Udinese? Che rimpianto Donsah : Infortunio Rincon, Torino nei guai: chi gioca a centrocampo contro l’Udinese? – Si è conclusa la prima gara valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Torino e Sampdoria, 1-1 il risultato finale. La gara si sblocca con una punizione di Torreira, poi il pareggio firmato da Acquah. Ma anche pessime notizie per il tecnico Walter Mazzarri, doppio Infortunio, prima quello di Obi e poi quello di Rincon, ...

Il Torino festeggia San Valentino : i biglietti per la gara contro l’Udinese a un prezzo speciale : Si avvicina la giornata di San Valentino, la giornata dedicata per tradizione agli innamorati, e anche il mondo del calcio vuole celebrarla al meglio. Il Torino ha deciso così di dare la possibilità ai suoi tifosi di assistere alla gara contro l’Udinese, in programma domenica 11 febbraio alle ore 15, di festeggiare con qualche giorno […] L'articolo Il Torino festeggia San Valentino: i biglietti per la gara contro l’Udinese a un ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : mosse in attacco di Torino ed Udinese - sorpresa del Genoa e conferme in casa Fiorentina : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Torino alla ricerca del vice-Belotti, Mazzarri ha fatto una richiesta ben precisa che ha un nome e un cognome: Giampaolo Pazzini. L’attaccante del Verona è un pupillo del tecnico toscano che lo ha avuto ai tempi della Sampdoria. Petrachi sta provando ad accontentare il proprio tecnico ma molto dipenderà da cosa deciderà per il suo futuro Pazzini. Il Genoa, come del ...

Genoa e Udinese ok - Spal pari in rimonta col Torino : Vittoria rotonda dell'Udinese 4-0 sul Verona, pareggio 2-2 del Torino in casa della Spal con la squadra di Semplici che recupera due gol ai granata. Successo in extremis del Genoa contro il Benevento ...