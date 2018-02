Torino-Udinese | gol annullato a Barak dal Var in maniera incomprensibile! VIDEO

Diretta / Torino Udinese (risultato live 0-0) info streaming video e tv : la Var cancella il gol di Barak : Diretta Torino Udinese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. Bella sfida per l'Europa tra due squadre in forte crescita(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:17:00 GMT)

Uno speaker speciale per Torino-Udinese : il piccolo Lorenzo suona la carica a bordocampo [VIDEO] : Torino-Udinese è iniziata nel migliore di modi. Finalmente un bello spot per il nostro calcio. Prima dell’inizio della partita, che metterà in palio punti preziosi per la zona Europa League, il club granata ha voluto premiare il piccolo Lorenzo il cui video ha spopolato sui social network. Il giovanissimo tifoso del Toro, infatti, è stato ripreso mentre annunciava la formazione sugli spalti con un’enfasi davvero contagiosa. Per ...

Formazioni ufficiali Torino-Udinese : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Torino-Udinese – Oddo e Mazzarri hanno avuto un ottimo impatto su Udinese e Torino dal momento del subentro in panchina. I due tecnici adesso puntano con forza alla zona che vale l’Europa League, anche se non sarà un compito semplice data l’enorme concorrenza che c’è in quella zona della classifica. Il Torino sarà ancora senza Ljajic, diventato più un corpo estraneo che un vero punto di forza dei ...

Torino Udinese/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Torino Udinese, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. Bella sfida per l'Europa tra due squadre in forte crescita(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 05:20:00 GMT)

Udinese - Behrami : 'Mazzarri mi manca. Torino? Sarebbe stato stupendo' : E' in assoluto la persona che mi ha dato di più nel mondo del calcio. Io vicino al Toro sul mercato? Vicino no, ma quella granata Sarebbe stata una piazza stupenda'.

Udinese - Oddo : 'Con il Torino vale doppio per l'Europa' : Risalita in fretta da una posizione pericolosa a tutt'altra altezza di classifica, l'Udinese domani si gioca una fetta importante del suo sogno per l'Europa con il Torino. Ma l'allenatore dei ...

Torino - Mazzarri chiede il bis : 'Con l'Udinese come con la Samp - ma stavolta vinciamo' : Torino - Siamo ad un bivio. Da una parte il cartello mediocrità, dall'altro quello che indica l' Europa . Perché la sfida contro l' Udinese è un bivio verso il futuro. Se i granata dovessero steccare ...

Torino - De Silvestri mette la maschera : l'Udinese - poi la Juventus da infilzare : Torino - Zorro mette la maschera. Ecco Lorenzo De Silvestri con la protezione dopo l'operazione al naso. Accompagnato dal generale Tomas Rincon , il terzino destro del Torino posta la foto da… ...

Serie A Fiorentina-Juventus - arbitra Guida. Torino-Udinese : Abisso : ROMA - Resi noti i nomi degli arbitri in vista del prossimo turno di campionato, valevole come quinta giornata di ritorno del torneo di Serie A. Si gioca domenica 11 alle ore 15, con quattro anticipi. ...