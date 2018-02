Torino | con Mazzarri è un ritmo da big E adesso c' è il derby con la Juve

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 24^ giornata : Karamoh risolleva l’Inter! Il Genoa vola con Laxalt - Samp ok - Belotti lancia il Torino tra le polemiche per il VAR : Karamoh risolleva l’Inter e con un gran gol regala ai nerazzurri la vittoria nel match clou della domenica pomeriggio della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il ritorno al successo dell’Inter dopo 10 partite ufficiali senza vittorie reca la firma del 19enne calciatore ivoriano, il cui impatto si rivela decisivo per le sorti dei ragazzi di Spalletti nel match vinto 2-1 contro il Bologna, contraddistinto nel primo tempo ...

Torino-Udinese con uno speaker d'eccezione : si avvera il sogno del piccolo Lorenzo : Ha una sorellina di 6 mesi, con cui passa le domeniche in cui il Toro gioca fuori casa sul divano, a vedere i suoi idoli con la sua famiglia su Sky Sport. Un bimbo molto tranquillo, pacifico, ma che ...

METALLICA - CONCERTO A Torino/ Video - a Bologna Vasco sarà sul palco? Notizie e informazioni sulle navette : METALLICA, la band americana in CONCERTO a TORINO rende omaggio a Vasco Rossi e suona "C'è chi dice no", ecco il Video e il gesto del gruppo che dona in beneficenza alla mensa dei poveri.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Foibe - scontri al corteo di Torino : scontri a Torino. Un manifestante antifascista è stato fermato dalle forze dell'ordine nel capoluogo piemontese, al termine di una carica nel quartiere Lucento. Un gruppo si era staccato dal corteo ...

Convocati Torino - assenza dell’ultim’ora per il tecnico Walter Mazzarri : Convocati Torino – Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha selezionato 21 calciatori per la partita di domani contro l’Udinese (calcio d’inizio ore 15), quinta giornata di ritorno della Serie A Tim 2017/18. Oltre allo squalificato Acquah e all’indisponibile Lyanco, non convocato Milinkovic-Savic per sindrome influenzale. Al suo posto il portiere della Primavera, Coppola. PORTIERI: Domenico COPPOLA (maglia numero 99), Salvador ICHAZO, ...

Corteo Torino - scontri polizia : un fermo : 19.05 Un gruppo di manifestanti del Corteo antifascista di Torino, nel Giorno del Ricordo delle Foibe, si è staccato e ha iniziato il lancio di sassi, bottiglie e di una bomba carta contro le forze dell'ordine. L'azione, in via Luzzati, è stata bloccata con una carica di polizia al termine della quale un manifestante è stato fermato.