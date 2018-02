Torino | chiamatelo ‘effetto Mazzarri’ | adesso l’Europa League è a portata di mano

Vitalie Damascan al Torino - non chiamatelo vice Belotti : Il 19enne Vitalie Damascan, neo acquisto del Torino, è stato fin da subito etichettato come vice Belotti, l’elemento ideale per rimpolpare una rosa che non ha mai preso in considerazione il fatto di dover fare a meno del bomber italiano, salvo poi ricredersi nella stagione in corso, a causa dei continui acciacchi fisici del Gallo ed una condizione che non è mai stata ottimale per tutta la prima parte di stagione. In posizione centrale ...