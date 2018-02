Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e gli azzurri in gara. Tocca agli inseguimenti! Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : È tempo di inseguimenti nel Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le sprint, Tocca alle due gare, maschile e femminile, che vedono al via i primi 60 delle due prove veloci. In campo femminile la favorita assoluta è la vincitrice della sprint Laura Dahlmeier, che può contare su un vantaggio notevole sulle altre protagoniste. Ma è una gara in cui può succedere di tutto. Lisa Vittozzi, dopo l’ottimo sesto posto nella ...

LIVE Speed skating - 5000 metri Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Tocca agli azzurri! Si entra nel vivo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ il giorno dei 5000 metri maschili sull’Oval di Gangneung e le attese per gli azzurri non sono pochi. Nicola Tumolero ed Andrea Giovannini sono le due fiches, oltre a Davide Ghiotto a cimentarsi in una distanza dove l’olandese Sven Kramer domina da diverso tempo. Tumolero è reduce da una ...

Lo avete sentito anche voi? La sToccata di Claudio Baglioni a Belen proprio all’inizio della finalissima. Cosa ha detto il conduttore e direttore artistico del Festival… : E Claudio Baglioni per la finalissima ha deciso di aprire con ironia. “La mia farfallina ha fatto molto più scalpore di un’altra farfallina, nonostante il diverso posizionamento”. Baglioni apre così l’ultima serata di Sanremo, facendo capire che Belén Rodriguez sia praticamente un argomento trasversale e inevitabile e che quel celebre abito che metteva in vista il suo tatuaggio (in basso trovate una dispositiva) è ...

L’omaggio a Lucio Battisti di Piero Pelù a Sanremo 2018 con Baglioni è un rock che Tocca l’anima (video) : Piero Pelù a Sanremo 2018 rende omaggio a Lucio Battisti ne Il tempo di morire, brano che aveva già interpretato e che era stato recepito positivamente dalla critica. Sul palco dell'Ariston, si sono incontrati il rock e l'eleganza pop di un mito intramontabile, al quale Sanremo deve gran parte del suo successo. Il tempo di morire arriva sul palco del Festival di Sanremo a quasi 50 anni dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 1970. Nel lato A ...

Antonio Ricci/ Dopo Claudio Baglioni e Flavio Insinna - Tocca a Roberto Benigni : “Si è rintanato in una teca” : Antonio Ricci: “Avrei dato fuoco a Claudio Baglioni. Flavio Insinna? Quando vedo lui mi sento un figo”. Il “papà” di Striscia la Notizia torna all'attacco: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 21:08:00 GMT)

Sampdoria - Ferrero : 'Quagliarella non si Tocca - tutti su Torreira' : 'Quagliarella non è vendita'. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, a Radio Crc, blinda il suo gioiello e spazza via le voci di mercato che hanno parlato anche di un possibile ritorno a Napoli. ...

L'ospedale di Scorrano non si Tocca - l'Amministrazione annuncia battaglie legali : " Una chiara volontà politica ha detto il primo cittadino- di depauperare L'ospedale di Scorrano per giustificare la realizzazione, a due chilometri, di un altro nosocomio. Uno spreco di denaro ...

LIVE Biathlon - Mass start Anterselva 2018 in DIRETTA : Tocca agli uomini con la 15km - sarà ancora Fourcade contro Boe? : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle due Mass start odierne di Anterselva: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla delle emozioni del Biathlon. Si inizia con le donne alle ore 12.30, gli uomini saranno alle 14.45. Buon divertimento a tutti. CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 14.30 Per questa prova si è qualificato un solo altro italiano, Dominik ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Tocca a Carolina Kostner! Battaglia totale contro l’Armata Rossa per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Tocca agli uomini - Fernandez per la leggenda. Cappellini-Lanotte terzi dopo il corto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, terza giornata (venerdì 19 gennaio). Questo è il grande giorno riservato agli uomini e alle coppie di danza: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande soprattutto con Anna Cappellini e Luca ...

Lotto : il 76 su Cagliari Tocca quota 194 : Nell’ottava estrazione Lotto di sabato 16 Dicembre, il 76 su Cagliari rimane saldamente in testa alla classifica dei ritardatari del Lotto. Dopo l’estrazione del Lotto di martedì 19 dicembre, il ritardo arriva a 194 turni: torna invece il 3 su Firenze dopo 97 concorsi, mentre il 20 su Bari resiste a 97; nella lista dei più ritardatari rimangono anche il […]

Nadia Toffa - il ritorno a Le Iene : commozione e sToccata agli haters : Dopo la grande paura Nadia Toffa è pronta per tornare in prima linea ed occuparsi di nuove inchieste. Nell'attesa la bresciana sarà protagonista della nuova puntata de Le Iene ma non in veste di inviata. Questa volta la conduttrice televisiva sarà protagonista di un'intervista nel corso della quale ricostruirà quanto è accaduto alcune settimane fa a Trieste. La Iena ha precisato che si era recata nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia per una ...

LIVE Sci di Fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 in DIRETTA : Tocca agli uomini con Klaebo alla caccia di Krueger. Marit Bjoergen vince in un festival norvegese! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa domenica di gare della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2017/18 di Dobbiaco. Oggi è la volta delle prove ad inseguimento, la 10km femminile con Charlotte Kalla come atleta da battere dopo la vittoria di ieri (clicca qui per la cronaca), e la 15km maschile con Simen Kruger che cercherà la vittoria, sfruttando il decimo posto di Johannes Klaebo (clicca qui per la cronaca). CLICCA IL TASTO F5 ...