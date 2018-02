Teresanna Pugliese attaccata da Mercedesz Henger a Domenica Live

Teresanna Pugliese contro Mercedesz Henger/ Lite e pianto in diretta : “Sei come quelli che mi bullizzavano!” : Teresanna Pugliese contro Mercedesz Henger: Lite e pianto in diretta tv a Domenica Live. L'ex di Francesco Monte accusa Eva, la figlia le risponde a tono.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:03:00 GMT)

Isola dei Famosi - Teresanna Pugliese attacca Francesco Monte : "Chiudiamoci negli armadi e fumiamo" : La rivelazione choc di Eva Henger in diretta all' Isola dei Famosi su Francesco Monte continua a far discutere e questa sera il pubblico scoprirà quale sarà il destino dell'ex di Uomini e Donne . ...

Teresanna Pugliese si sposa. Il compagno le ha fatto la proposta : Questo 23 dicembre è stato davvero speciale per Teresanna Pugliese, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto la proposta di matrimonio.La bella napoletana, che da diversi anni è legata a Giovanni Gentile con cui ha dato alla luce un bimbo, ieri pomeriggio ha ricevuto la proposta di nozze dal suo compagno. Il giovane partenopeo ha pensato a un modo davvero originale per chiederle la mano. Giovanni, infatti, prima di inginocchiarsi e darle ...

Teresanna Pugliese - matrimonio e secondo bebè in vista? : Un secondo figlio e anche il matrimonio, questi alcuni dei sogni di Teresanna Pugliese. L'ex tronista di Uomini e Donne in un'intervista al settimanale Di Più ha parlato dei suo rapporto con il compagno Giovanni Gentile e della loro intenzione di convolare a nozze quanto prima, anche se la data non è ancora fissata. Francesco (il primo figlio della coppia nrd), Giovanni e io siamo una famiglia meravigliosa e, non lo nego, ci piacerebbe ...

Francesco Monte parla dell'ex Teresanna Pugliese Video : #Francesco Monte da un po' di tempo a questa parte è al centro del gossip. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato lasciato in diretta da #cecilia rodriguez al Grande Fratello Vip. Sulla vicenda si è pronunciata anche la sua ex, #Teresanna Pugliese che gli ha augurato il meglio. Oggi la Pugliese [Video] ha un figlio e un compagno e la storia con Monte è definitivamente archiviata, come ha confermato quest'ultimo in un'intervista rilasciata al ...

Francesco Monte parla dell'ex Teresanna Pugliese : Francesco Monte da un po' di tempo a questa parte è al centro del gossip. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip. Sulla vicenda si è pronunciata anche la sua ex, Teresanna Pugliese che gli ha augurato il meglio. Oggi la Pugliese ha un figlio e un compagno e la storia con Monte è definitivamente archiviata, come ha confermato quest'ultimo in un'intervista rilasciata al settimanale ...

Francesco Monte : "Ho perso 12 chili. Isola? Ci andrei di corsa. A marzo sarò nella fiction Furore 2. Teresanna Pugliese? Storia chiusa" : "Ho perso 12 chili per diventare una star della fiction": è il titolo del servizio del settimanale Oggi riguardante Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che lo ha lasciato durante il Grande Fratello Vip 2 per Ignazio Moser."Ero fuori forma - confessa il ragazzo 29enne - un po' perché facevo orari folli, un po' perché sono una buona forchetta. Mi sono fatto seguire da Gianluca Mech".prosegui ...

Teresanna Pugliese su Francesco Monte : "Troppo geloso - non mi faceva respirare" : Dopo la fine del Grande Fratello Vip 2017 e della storia d'amore tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, l'ex fidanzata di Monte, Teresanna Pugliese, conosciuta negli studi di Uomini e Donne, ha rilasciato nuove dichiarazioni sul tarantino.Teresanna e Francesco sono stati insieme otto mesi, quando poi lui ha deciso di intraprendere una storia con la bella sorella di Belen, con cui è stato quattro anni e mezzo. La Rodriguez ha lasciato Monte ...

Teresanna Pugliese VS FRANCESCO MONTE / "Dopo la rottura - pianse e mi cercò ma..." : TERESANNA PUGLIESE ha chiarito nuovi dettagli del suo rapporto con FRANCESCO MONTE, parlando della rottura e del tentativo di lui di ricucire dopo il primo tradimento.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 09:30:00 GMT)

Teresanna Pugliese : "Francesco mi ha portato sulla tomba della madre" : Dopo la fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, Teresanna Pugliese è tornata in televisione per dire la sua. La bella napoletana, infatti, per anni è rimasta lontana dai ...

Teresanna Pugliese su Francesco Monte : ‘Andai sulla tomba della madre - fu emozionante’ : La fine della love story tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez consumatasi tra le mura della casa del Grande Fratello Vip 2 ha inevitabilmente coinvolto anche altre persone più o meno vicine a loro, come Teresanna Pugliese, ex fidanzata di Monte ai tempi di Uomini e donne. La bella campana, dopo essere stata ospite di Barbara D’Urso per parlare della modella argentina e soprattutto di Francesco, recentemente è tornata a farsi sentire ...

Teresanna Pugliese racconta della visita alla tomba della madre di Francesco Monte : Uomini e Donne, Teresanna Pugliese racconta alcuni dettagli inediti della storia d’amore con Francesco Monte Teresanna di Uomini e Donne continua a raccontare della sua storia d’amore con Francesco Monte in un memoriale sul settimanale Di Più. Dopo aver raccontato del primo incontro alla corte di Maria De Filippi, nell’ultimo numero in edicola la napoletana […] L'articolo Teresanna Pugliese racconta della visita alla ...

Domenica Live - Teresanna Pugliese contro la gieffina Rodriguez : 'Non ha dignità' Video : A poche ore dalla messa in onda della dodicesima puntata del '#Grande Fratello VIP 2', sembra che non si parli d'altro; a sorprendere il popolo degli internauti e i telespettatori di Canale 5 sono state le ultime dichiarazioni rilasciate dall'ex-fidanzata di Francesco Monte, #Teresanna Pugliese, ai microfoni di 'Domenica Live', sul conto dell'ormai ex-gieffina #cecilia Rodriguez. Teresanna vs. Cecilia: ''L'ex di Francesco non ha la mia ...

Domenica Live - Teresanna Pugliese contro la gieffina Rodriguez : 'Non ha dignità' : A poche ore dalla messa in onda della dodicesima puntata del 'Grande Fratello VIP 2', sembra che non si parli d'altro; a sorprendere il popolo degli internauti e i telespettatori di Canale 5 sono state le ultime dichiarazioni rilasciate dall'ex-fidanzata di Francesco Monte, Teresanna Pugliese, ai microfoni di 'Domenica Live', sul conto dell'ormai ex-gieffina Cecilia Rodriguez. Teresanna vs. Cecilia: ''L'ex di Francesco non ha la mia dignità''. ...