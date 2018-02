Tennis | i risultati dei tornei maschili della settimana A Quito derby iberico a Roberto

oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Nellain cui il circuito WTA si è fermato per lasciare spazio alla Fed Cup, non si è invece fermato il calendario ATP, che vedeva in programma ben tre, tutti 250. Si è appena conclusa la finale a, in Ecuador, su terra rossa outdoor, dove l’atto finale ha avuto le sembianze di un: Robert Carballes Baena ha battuto in tre set il connazionale Albert Ramos Vinolas con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. Altro, questa volta transalpino, a Montpellier, su cemento indoor, dove Lucas Pouille ha sconfitto il connazionale Richard Gasquet con il punteggio di 7-6 (2) 6-4. Infine a Sofia, sempre su cemento indoor, il bosniaco Mirza Basic ha sconfitto il romeno Marius Copil con lo score di 7-6 (6) 6-7 (4) 6-4. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...