Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | WERNER rischia di morire per colpa di CHRISTOPH

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : DESIRÉE torna e si allea con… : Occhi puntati sulle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore! Tra poco più di un mese i telespettatori d’Oltralpe assisteranno infatti al ritorno di un personaggio amatissimo destinato a portare parecchio scompiglio in quel del Fürstenhof: DESIRÉE Bramigk (Louisa von Spies)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania nella seconda metà di marzo… Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: DESIRÉE torna e ...

Anticipazioni Tempesta d’amore : TINA - un uomo misterioso dal suo passato (puntate tedesche) : Grandi novità sono in arrivo per TINA Kessler (Christin Balogh) nella quattordicesima stagione di Tempesta d’amore). Nella nuova annata della soap, infatti, questo amatissimo personaggio non solo inizierà la sua vita di madre e si innamorerà di nuovo, ma vedrà anche entrare nella sua vita una persona inaspettata… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania nella seconda metà di marzo! Tempesta d’amore, ...

Tempesta d’amore - puntate 11-17 febbraio : il dolore di Tina : Anticipazioni Tempesta d’amore, nuove puntate: la disperazione di Tina Beatrice giocherà un brutto scherzo a Tina nelle prossime puntate di Tempesta d’amore. La dark lady della soap tedesca sognerà Friedrich e al suo risveglio si renderà conto che il figlio appena nato è morto. Beatrice deciderà così di sostituire così suo figlio con quello di Tina. Sarà Alicia ad accorgersi che Tom non sta bene e a chiamare Michael. Tina sarà ...

Tempesta d’amore - anticipazioni settimana dall’11 al 17 febbraio 2018 : Impensabili anticipazioni ci attendono sulle puntate dall’11 al 17 febbraio 2018 di Tempesta d’amore. Beatrice farà un incubo premonitorio, Ella si confiderà con Rebecca, Andrè ha il cuore diviso tra due donne. Al Fürstenhof ci saranno nuovi licenziamenti e si sta cercando un direttore generale. Una settimana movimentata, che ne pensate? Tempesta d’amore anticipazioni, l’incubo di Beatrice Beatrice farà un incubo, Friedrich le ...

Tempesta d’amore : Tv Soap intervista DIETRICH ADAM (Friedrich Stahl) : Dopo essere stato una presenza fissa di Tempesta d’amore per quasi mille puntate, poco tempo fa negli episodi italiani della Soap Friedrich Stahl è uscito tragicamente di scena provocando una vera e propria rivoluzione negli equilibri di potere del Fürstenhof. Per congedarci da questo personaggio che ha fatto la storia di Sturm der Liebe, abbiamo pensato di rivelarvi cosa ci ha raccontato il suo interprete DIETRICH ADAM. Ecco la nostra ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : CHRISTOPH decide di lasciare il FÜRSTENHOF! E Werner… : Clamorosi colpi di scena sono in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Dopo aver spadroneggiato per mesi al Fürstenhof e dato guerra a chiunque lo ostacolasse, CHRISTOPH Saalfeld (Dieter Bach) penserà infatti di gettare la spugna e andarsene! Ecco cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà marzo… Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: CHRISTOPH vuole andarsene Come sappiamo, dopo la morte di ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : TINA dubita di NILS! Ma BORIS… : Nuovi risvolti imprevisti sono in arrivo per la storia d’amore di Nils (Florian Stadler) e TINA (Christin Balogh), protagonisti di una delle storyline più attese della quattordicesima stagione di Tempesta d’amore). Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà marzo! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Boris spinge TINA verso Nils Come sappiamo, dopo un’incredibile serie di storie finite male, Nils ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ANDRÉ chiede a MELLI di sposarlo ma… : Grandissime novità sono in arrivo per i telespettatori più romantici di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate tedesche della soap una coppia amatissima deciderà infatti di compiere il grande paso e passare insieme il resto della vita. Ma, ovviamente, non mancheranno gli imprevisti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà marzo! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: ANDRÉ e MELLI decidono di ...

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 12-18 febbraio 2018 : per Tina - Tom è ancora vivo! William e Rebecca si baciano! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 12 febbraio a domenica 18 febbraio 2018: Tina intuisce che Tom è vivo! Piovono sospetti su Beatrice! Anticipazioni Tempesta d’amore: durante i funerali del piccolo Tom ( in realtà di Frederik), Tina viene colta da una strana sensazione! Werner, per salvare Nils, accetta di passare alla direzione del Furstenhof! Poi il bel Newcombe bacia Rebecca… Il ...

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate dall’11 al 17 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate TEMPESTA d’amore da domenica 11 a sabato 17 febbraio 2018: Beatrice fa un incubo nel quale Friedrich prende in braccio il bambino e sparisce con lui nelle acque della fontana. Beatrice si sveglia, va alla culla dove dorme il bambino. Frederik non risponde e sembra privo di vita. Ella confessa a Rebecca di non averle mai rivelato la verità per quanto riguardava il fatto che avesse buttato in terra il casco ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - trame tedesche : la pazzia di Susan : Tempesta d’amore, nuove puntate: l’omicidio di Beatrice e il piano di Susan Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore un terribile omicidio sconvolgerà le vite dei personaggi del Furstenhof. Le Anticipazioni straniere di Tempesta d’amore svelano che Susan perderà la testa. Dopo il naufragio della sua storia con Andrè, escogiterà un piano per dividere Charlotte e Werner e aver così campo libero con quest’ultimo. ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : MELLI scopre la relazione tra ANDRÈ e SUSAN! : È arrivato il momento di mettere le carte in tavola! Se le menzogne di Ella (Victoria Reich) verranno dolorosamente alla luce, nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore anche una relazione clandestina verrà infatti smascherata con dolorose conseguenze per tutti i personaggi coinvolti… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: André e Susan ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Tina ritrova suo figlio - ma Beatrice… : Sta per entrare nel vivo una delle storyline più drammatiche ed appassionanti della storia di Tempesta d’amore. Tra non molto, infatti, anche nelle puntate italiane della soap il Fürstenhof sarà teatro di un terribile lutto e di uno scambio di neonati che stravolgeranno più di una vita… Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi episodi di Sturm der Liebe in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Beatrice rapisce il ...