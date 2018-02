Taranto | il Comitato Liberi e Pensanti | “Torna il concerto del Primo Maggio | parte la

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2018) Il “contro-ne” è pronto a tornare a. Dopo un anno di stop per la concomitanza con le elezioni comunali, ilha intenzione di riportare nel capoluogo jonico l’UnoLibero e Pensante: “È nelle vostre mani: abbiamo infatti deciso di utilizzare il crowdfunding per sostenere le spese e rendere possibile questo evento che altrimenti non si potrà realizzare”, spiegano gli organizzatori. Ricordando i costi dele l’impossibilità di sostenerli da soli, ilannuncia di aver deciso di affidarsi a Musicraiser “per rendervi promotori attivi di questa quinta edizione” dell’evento lanciando la campagna UnoPer Tutti, Tutti Per Uno. Iltarantino è nato nel 2013 e sul palco alternativo a quello di piazza San Giovanni a Roma, sono saliti nel corso degli anni Gino Strada, ...