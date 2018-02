Sutton e Gutierrez affondano Cantù

Basket - Serie A 2018 – Sutton e Gutierrez chiedono scusa dopo la rissa con Alessandro Gentile : La Serie A di Basket è al centro dei riflettori per la rissa di domenica tra Jorge Gutierrez, Dominique Sutton e Alessandro Gentile durante Bologna-Trento. I due giocatori del club dolomitico oggi si sono scusati pubblicamente. Jorge Gutierrez, squalificato per due turni, ha dichiarato: “Voglio chiedere scusa per la reazione che ho avuto. Quando vesto questa maglia rappresento Trento, me stesso, la mia famiglia, la mia nazione. Il modo in ...