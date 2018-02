Stalker a 84 anni | dà fuoco alla casa della sua ex compagna

Blastingnews

: La vita è strana pt.235785 Dopo tre anni di andargli dietro tipo stalker, sono riuscita a socializzare con la mia… - afirevlove : La vita è strana pt.235785 Dopo tre anni di andargli dietro tipo stalker, sono riuscita a socializzare con la mia… - vergovich : Lo stalking non ha età, come dimostra questa triste vicenda che si accomuna alle tante del genere -

(Di domenica 11 febbraio 2018) C'ho na rabbia funesta, ner core na tempesta. Con una scritta in puro romanesco su un muro nei pressidi lei, a modo suo aveva svelato il suo stato d'animo che sottintendeva intenti non proprio pacifici VIDEO. Lui, però, non è un writer o un poeta dialettale, ma uno #. O meglio, un nonno, avendo la bellezza di 84. La sua rabbia funesta era dovuta al fatto che l'amata, una coetanea, l'aveva lasciato e di lui non voleva proprio più saperne. E così, passando dai proclami ai fatti, ha lanciato una tanica infiammabile contro una porta-finestra dell'abitazione dell'ex. La vicenda - che per fortuna si è conclusa senza gravi conseguenze - si è verificata a #Cecchina, frazione di Albano Laziale, in provincia di Roma. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per incendio doloso e atti persecutori. Incendio sospetto La sera dello scorso 17 ...