SPICE GIRLS | LA REUNION Victoria Beckham smentisce la tournée | E' stato fantastico

Victoria Beckham - no tourne' SPICE Girls : ANSA, - NEW YORK, 11 FEB - Posh Spice delude i fan: la prima Spice Girl ad affrontare le voci di una attesa reunion ha detto che lei non andrà in tourne', ne' "le ragazze andranno in tourne'". ...

Victoria Beckham - no tourne' SPICE Girls : NEW YORK, 11 FEB - Posh Spice delude i fan: la prima Spice Girl ad affrontare le voci di una attesa reunion ha detto che lei non andrà in tourne', ne' "le ragazze andranno in tourne'". Victoria ...

Victoria Beckham - no tourne' SPICE Girls : ANSA, - NEW YORK, 11 FEB - Posh Spice delude i fan: la prima Spice Girl ad affrontare le voci di una attesa reunion ha detto che lei non andrà in tourne', ne' "le ragazze andranno in tourne'". ...

SPICE GIRLS : il nuovo tour al via a fine estate - : Il noto sito americano ha fatto sapere che non ci sarà nessuna residenza a Las Vegas e purtroppo nessun nuovo brano, gli spettacoli infatti celebreranno i pezzi storici del gruppo. E dopo il tour ...

SPICE GIRLS - il cambio look dagli anni '90 ad oggi : A guardare la foto postata da Victoria Beckham su Instagram che annuncia la reunion, non ci si crede: le 5 donne in posa sembrano lontane anni luce dai glitter e dai lustrini delle Spice Girls. La ...

SPICE GIRLS - Emma Bunton parla del primo incontro per la reunion : 'C'è bisogno di 'girl power' nel mondo' : Mangiando sushi e sorseggiando qualche bicchiere di prosecco, le cantanti hanno discusso per la prima volta i progetti futuri lo scorso 2 febbraio.

SPICE GIRLS : Emma Bunton svela i dettagli dell’incontro per la reunion : Lo scorso 2 febbraio, è avvenuto il primo incredibile incontro di tutte e cinque le Spice Girls, che non stavano insieme nella stessa stanza dal 2012. [arc id=”e28fbd78-5be7-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Emma Bunton ha raccontato qualche dettaglio in più su quel meeting e parlando con radio Heart London ha detto che lei, Mel B, Melanie C, Geri Halliwell (diventata Geri Horner) e Victoria Beckham hanno chiacchierato mangiando sushi, ...

SPICE GIRLS REUNION/ Anche Posh (Beckam) accetta di partecipare al tour da 50 milioni di sterline : Le SPICE GIRLS tornano insieme per un tour mondiale del valore di 50 milioni di sterline e all'ultimo momento accetta Anche Victoria Beckham, conosciuta ai tempi come Posh(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:18:00 GMT)

Le SPICE GIRLS pronte a tornare sul palco : Secondo i bene informati infatti Victoria, Emma , Gery , Mel B e Mel C incasseranno la bellezza di 10milioni di sterline a testa per partecipare ad un talent show e ad una serie di spettacoli per la ...

“Ma che ca*** hai fatto!”. La foto della reunion è un dramma. Tutti contro Mel B. Le critiche contro l’ex SPICE GIRLS sono impietose. Quel particolare - in effetti - non è sfuggito proprio a nessuno. Lei - che non ha mai avuto peli sulla lingua - risponde alle accuse così : Negli anni delle boy band erano, senza sé e senza ma, il modello femminile di riferimento. Belle, sensuali, capaci di raggiungere ogni modello sociale e perché no, anche dotate di buona voce: erano le Spice Girls le ragazza terribili che nei giorni scorsi hanno celebrato con un scatto diventato subito virale la loro reunion. Tra i commenti entusiasti, non è mancata qualche critica, rivolta in particolare a Mel B. Gli utenti sui social ...

SPICE GIRLS - REUNION UFFICIALE/ Victoria spinta da problemi economici? : SPICE GIRLS: la girl band tornerà insieme a circa dieci anni dalla loro ultima REUNION. Accordo da 11 milioni di euro per Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Melania C.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:48:00 GMT)

SPICE GIRLS - la reunion si farà. Ma Victoria canta solo in playback : Siamo sopraffatte dall'interesse in tutto il mondo per le Spice Girls: questo sembra il momento giusto per esplorare insieme nuove incredibili opportunità'. In meno di due ore la foto postata su ...

Che fine avevano fatto le SPICE Girls? : Nata da madre di origine spagnola e padre britannico, a sedici anni abbandona la famiglia per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo primo lavoro è quello di ballerina di nightclub, ...

Le SPICE GIRLS sono tornate : la foto di gruppo con il manager : Sembrava impossibile e invece le Spice Girls sono tornate. E la conferma arriva da una fotografia pubblicata sui social. La band femminile più amata degli anni '90 ha deciso di riunirsi. Le ...