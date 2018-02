Speed skating | Olimpiadi PyeongChang 2018 | la startlist e l’ordine di partenza degli

LIVE Speed skating - 5000 metri Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Nicola Tumolero cerca la magia - Andrea Giovannini outsider. Bisogna crederci! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ il giorno dei 5000 metri maschili sull’Oval di Gangneung e le attese per gli azzurri non sono pochi. Nicola Tumolero ed Andrea Giovannini sono le due fiches, oltre a Davide Ghiotto a cimentarsi in una distanza dove l’olandese Sven Kramer domina da diverso tempo. Tumolero è reduce da una ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist e gli accoppiamenti dei 5000 metri. Orario d’inizio della gara. L’Italia si aggrappa a Tumolero e Giovannini : Arriva il momento dei 5000 metri, ai Giochi Olimpici, anche per quanto concerne lo Speed skating maschile. Tra i 22 atleti qualificati per la gara e la caccia alle medaglie ci sono anche tre italiani: Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Nicola Tumolero. Fari puntati su quest’ultimo con il titolo europeo della distanza in tasca, quarto nella classifica di Coppa del Mondo di specialità e giunto secondo nell’ultima tappa di Erfurt, in ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - credici! Tumolero e Giovannini sognano la medaglia nei 5000 metri. Kramer ha già l’oro in tasca? : Domani alle ore 8.00 l’Oval di Gangneung sarà teatro di una delle gare classiche del panorama dello Speed skating. Una sfida di resistenza quella dei 5000 metri per gli skater più veloci in questi Giochi Olimpici Invernali 2018 di PyeongChang (Corea del Sud). Una gara che vedrà al via uno dei personaggi più importanti del panorama mondiale, ovvero l’olandese Sven Kramer e poi una squadra Italiana che ha in Nicola Tumolero ed Andrea ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Arriva il momento, ai Giochi Olimpici, anche per quanto concerne lo Speed skating maschile: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 5000 metri. Tra i 22 atleti qualificati per la gara ci sono anche tre italiani: Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Nicola Tumolero. Nicola Tumolero, Campione europeo sulla distanza, è quarto nella classifica di Coppa del Mondo, ed è giunto secondo ...

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : buon test nei 3000 metri per Francesca Lollobrigida pensando alla mass start : 4’08″58 nei 3000 metri odierni e 13° posto finale: questo il posizionamento di Francesca Lollobrigida nell’esordio olimpico di PyeongChang dell’azzurra nello Speed skating. Il podio a Cinque Cerchi è stato monopolizzato dall’Olanda con il successo andato a Carlijn Achtereekte in 3’59″21 con 8 centesimi di vantaggio sulla fenomenale Ireen Wust ed 81 su Antoinette De Jong. Un trionfo arancione, inatteso di ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le parole di Francesca Lollobrigida al termine della prova odierna : Francesca Lollobrigida ha chiuso al 13° posto i 3000 metri femminili, primo titolo in palio nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha concluso la prova in 4’08″58, ma nel complesso la sua è stata una buona prova, non essendo di certo questa la gara sulla quale riporre speranze di podio. Ai microfoni della Rai, al termine della gara, la primatista italiana della distanza ha riferito: ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 3000 metri femminili podio tutto olandese - oro per Carlijn Achtereekte. Francesca Lollobrigida chiude tredicesima : Partiti i Giochi Olimpici anche per lo Speed skating: i 3000 metri femminili hanno assegnato le prime medaglie in Corea del Sud. podio tutto olandese, ma a sorpresa la nuova campionessa olimpica è Carlijn Achtereekte, che copre la distanza in 3’59″21, precedendo di 0″08 Ireen Wust e di 0″81 Antoinette De Jong. Francesca Lollobrigida, unica azzurra in gara, chiude tredicesima a 9″37. La neerlandese ha stampato il ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida sul ghiaccio per i 3000 metri. Prime medaglie da assegnare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi sabato 10 febbraio si disputano i 3000m femminili: si assegnano le Prime medaglie ai Giochi, sul ghiaccio sudcoreano si preannuncia una giornata particolarmente appassionante e avvincente. La grande favorita è la nipponica Miho Takagi che sarà sfidata da altri colossi come l’olandese Wust, la ceca Sablikova e la canadese ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida rompe il ghiaccio nei 3000 metri. Obiettivo top10? : Alle ore 12.00 di domani Francesca Lollobrigida inizierà la propria avventura a Cinque Cerchi sul ghiaccio di Gangneung, nella prima giornata dello Speed Skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La romana entrerà in scena nei 3000 metri, non la distanza su cui punta maggiormente. La skater azzurra, infatti, campionessa europea in carica della mass start e prima nella graduatoria di specialità in Coppa del Mondo, romperà il ghiaccio ...