Speed skating | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il programma di lunedì 12 febbraio e

Speed skating e sci di fondo : quando la forma arriva al momento sbagliato (o non arriva mai…) : 19 novembre 2017: Nicola Tumolero sesto nei 10000 metri in Coppa del Mondo a Stavanger, dove Davide Ghiotto domina la Division B con un crono che sarebbe valso il terzo posto nella Division A. 1° dicembre 2017: Andrea Giovannini quarto nei 5000 metri in Coppa del Mondo a Calgary in 6’11″07, Nicola Tumolero sesto in 6’11″91, vicinissimi al podio. 10 dicembre 2017: tre azzurri nella top10 nei 5000 metri in Coppa del Mondo a ...

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Sven Kramer scontato oro nei 5000 metri. Affondano gli azzurri : 8° Tumolero - male Giovannini e Ghiotto : Nell’Oval di Gangneung (Corea del Sud), gli attesi 5000 metri maschili riservano amarezza per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nicola Tumolero, campione d’Europa in carica, non va oltre l’ottava posizione concludendo la sua prova in 6’15″48. La pattinata dell’atleta di Asiago è molto bella tecnicamente ma è mancato il cambio di passo negli ultimi 1000 metri, necessario per aspirare ...

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e l’ordine di partenza degli azzurri nei 5000 metri. Orario e programma della gara : Tra poche ore (le 8.00 in Italia) si svolgeranno i 5000 metri di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri saranno impegnati tutti nel secondo gruppo, quello degli atleti che si giocheranno le medaglie. Andrea Giovannini dovrà sfruttare l’occasione di scendere in pista subito dopo il rifacimento del ghiaccio, quando sarà opposto al veterano norvegese Havard Bokko. A seguire Davide Ghiotto, che testerà la ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist e gli accoppiamenti dei 5000 metri. Orario d’inizio della gara. L’Italia si aggrappa a Tumolero e Giovannini : Arriva il momento dei 5000 metri, ai Giochi Olimpici, anche per quanto concerne lo Speed skating maschile. Tra i 22 atleti qualificati per la gara e la caccia alle medaglie ci sono anche tre italiani: Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Nicola Tumolero. Fari puntati su quest’ultimo con il titolo europeo della distanza in tasca, quarto nella classifica di Coppa del Mondo di specialità e giunto secondo nell’ultima tappa di Erfurt, in ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - credici! Tumolero e Giovannini sognano la medaglia nei 5000 metri. Kramer ha già l’oro in tasca? : Domani alle ore 8.00 l’Oval di Gangneung sarà teatro di una delle gare classiche del panorama dello Speed skating. Una sfida di resistenza quella dei 5000 metri per gli skater più veloci in questi Giochi Olimpici Invernali 2018 di PyeongChang (Corea del Sud). Una gara che vedrà al via uno dei personaggi più importanti del panorama mondiale, ovvero l’olandese Sven Kramer e poi una squadra Italiana che ha in Nicola Tumolero ed Andrea ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le ... : Andrea Giovannini , 15° a Kolomna, è ottavo in Cdm, mentre Davide Ghiotto , 6° in Russia, è 12° nella graduatoria di Coppa del Mondo. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su RaiSport+HD ...