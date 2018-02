Spalletti | c' era obbligo invertire trend

Notizie Inter - Spalletti : ”Superare questi momenti non è facile. Oggi siamo stati bravissimi” : L’analisi dell’allenatore nerazzurro su Premium Sport dopo la vittoria contro il Bologna: ”Oggi visto il momento siamo stati eccezionali”. Vittoria molto importante per l’Inter di Luciano Spalletti in casa contro un’ottimo Bologna. La gara contro i rossoblu alla fine termina 2-1 per i nerazzurri che riescono così a riprendersi il terzo posto in classifica con i loro 48 punti ai danni della Lazio ...

Spalletti - Icardi? Rischioso schierarlo : MILANO, 10 FEB - Schierare Icardi domani contro il Bologna sarebbe stato troppo Rischioso: lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita domani pomeriggio al Meazza. ...

Il giocatore litiga con Spalletti e va in panca - il Barça punta un nerazzurro Video : Brutto episodio [Video] in casa Inter, riportato dal quotidiano portoghese O Jogo. Secondo le indiscrezioni, dopo il piccolo battibecco accaduto in diretta fra #Cancelo e #Spalletti, con il giocatore che manda a quel paese il tecnico mentre lui e l'Inter giocavano contro la Spal, con il tecnico di Certaldo che a fine partita esortava il suo calciatore a commettere meno errori in campo, gli screzi sarebbero continuati anche dopo la partita, ...

Bufera Spalletti. Milan-Inter : attesa per Conte. La rassegna stampa : Scrive la Gazzetta dello Sport: "Con…Te partirò: scatta anche il festival degli allenatori. Conte, fiducia a tempo dal Chelsea: Milan, Inter e l'Italia in attesa. Il tecnico, che a Londra traballa, ...

Inter - Spalletti è un caso : bufera per le confidenze dell'allenatore : 'Spalletti è un caso'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina su Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter che ha attaccato in modo netto tramite confidenze ai tifosi: 'bufera per le confidenze ai tifosi, ma il tecnico ha parlato a ruota ...

CorSera - Spalletti si confida ai tifosi : 'Totti non correva più. Inter? Ambiente depresso' : Senza filtri, senza telecamere, senza freni. Secondo un'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, Luciano Spalletti si sarebbe confidato con sei tifosi della Roma dopo la partita giocata contro ...

Inter - CorSera : Spalletti e le confidenze ai tifosi. "All'Inter non c'è equilibrio. Roma vende tutti. E Totti..." : Una chiacchierata con sei tifosi della Roma fuori da un ristorante, dopo il match fra Inter e giallorossi , 21 gennaio, : Spalletti fa confidenze, a notte fonda, come ricostruisce un articolo del ...

Roma - Totti torna a parlare : l’addio al calcio - Spalletti e il ricordo più bello della carriera : A margine del del “Giubileo delle Leggende” tenutosi a Mosca, Francesco Totti ha rilasciato un’intervista all’emittente russa ‘Match Tv’ toccando diversi temi a partire dall’addio al calcio giocato dello scorso maggio: “Le parole più importanti sono arrivate dalla mia famiglia: dai miei figli, mia moglie, i miei genitori. A fine carriera sei distrutto dalle emozioni. Dopo 25 anni con la stessa ...

La furia di Spalletti si abbatte sull’Inter : denigrati alcuni calciatori - la mossa “paracula” del tecnico nerazzurro : Luciano Spalletti ha sbroccato ufficialmente. Il tecnico di Certaldo d’altra parte aveva annunciato questo modus operandi in una delle sue prime conferenze stampa all’Inter: “A me sono state promesse delle cose… Se non sarà così verrò qui e dirò che mi è stato promesso qualcosa che non è stato mantenuto. Le cose promesse bisogna portarle a casa”. Queste le parole rilasciate in estate e così è stato, Spalletti è ...

Luciano Spalletti - Inter / "Il mio progetto in nerazzurro sarà minimo biennale" : Luciano Spalletti e Inter Roma, le parole alla vigilia dell'allenatore nerazzurro: non sarà decisiva. Saluterò Totti, acquisti ok, Cancelo non si muove e Nainggolan...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 22:52:00 GMT)

Calciomercato Inter - scambio con il Bologna e Spalletti svela le strategie dei nerazzurri : “Inter-Roma decisiva per la corsa Champions? E’ ancora troppo presto, un risultato puo’ determinare molto sotto l’aspetto dell’entusiasmo, della convinzione, ma poi mancano ancora troppe partite e puo’ succedere di tutto, basta guardare la classifica di ogni anno a meta’ stagione e poi alla fine”. Per Luciano Spalletti domani in palio ci sono solo tre punti per quanto i giallorossi siano fra gli ...

Mancini : 'Spalletti il più importante della mia carriera. Ora voglio fare l'allenatore' : Doppio ex di Inter e Roma , Amantino Mancini ha presentato a Sky Sport il prossimo match di San Siro: 'Roma e Inter hanno giocatori di qualità, chi creerà la superiorità numerica avrà un grande vantaggio in una partita del genere, molto bloccata e studiata ...

Inter - svolta Spalletti : chiamata al suo pupillo per portarlo in nerazzurro Video : Le manovre di mercato in casa #Inter continuano ad essere molteplici. Il primo colpo è stato ufficializzato lunedì con l'arrivo del centrale argentino, Lisandro Lopez, dal Benfica in prestito oneroso da cinquecento mila euro con diritto di riscatto fissato tra gli otto e i nove milioni di euro. Un rinforzo che serviva in maniera urgente al tecnico Luciano #Spalletti vista la coperta corta in difesa, con i soli Miranda, Skriniar e Ranocchia a ...

Calciomerato Inter-Ramires - ecco come potrebbe giocare con Spalletti : Un messaggio chiaro all'Inter, più di una semplice strizzatina d'occhio reciproca, e Ramires spera di poter presto diventare un nuovo giocatore nerazzurro. "Sono qui per lavorare con i miei compagni, ...