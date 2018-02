Spalletti accontenta i tifosi | pronto l' esordio dal 1' per il giocatore

Blastingnews

(Di domenica 11 febbraio 2018) Il match di domani contro il Bologna, valido per la ventiquattresima giornata di campionato, è fondamentale per l'#Inter per ritrovare una vittoria che ormai manca da più di due mesi. L'ultimo successo, infatti, arrivò il 2 dicembre con un sonoro 5-0 sul Chievo Verona, che vide Ivan Perisic tra i maggiori protagonisti con una tripletta. Da allora c'è stato il crollo totale visto che la squadra di Luciano #, che era prima in classifica all'epoca, ora si ritrova al quarto posto a 45 punti, con un punto di vantaggio sulla Roma e ad una lunghezza dalla Lazio terza in classifica. Da quella partita sono arrivate due sconfitte contro Udinese e Sassuolo e ben sei pareggi, di cui cinque consecutivi. L'ultimo pareggio è arrivato sabato scorso contro il Crotone per 1-1 e ha dato il via ad una contestazione dei. Una partita che ha messo in luce la condizione fisica ...