SoulCalibur VI | ecco alcuni nuovi gameplay esclusivi | vediamo uno scontro in azione

SoulCalibur VI : ecco 10 minuti di gameplay in cui si scontrano Sophitia Vs. Mitsurugi : Durante una diretta in occasione della PSX 2017, Sony Interactive Entertainment e Bandai Namco hanno presentato una decina di minuti di gioco di SoulCalibur VI.Come possiamo vedere nel video riportato da Dualshockers, nel gameplay possiamo vedere combattere Sophitia e Mitsurugi, i quali sembrano essere gli unici personaggi disponibili in questa build demo. Le mosse appariscenti ad ogni modo non mancano, possiamo apprezzare il lato tecnico ...

SoulCalibur VI : ecco un gameplay trailer nuovo di zecca mostrato alla PlayStation Experience : In occasione del PlayStation Experience numerosi titoli sono stati mostrati, e non poteva certo mancare SoulCalibur VI.Come riporta Dualshockers, il gioco si è mostrato in un nuovo gameplay trailer che non mostra molto di più rispetto al video dell'annuncio del gioco, risalente a ieri.Al timone del progetto vi sarà il Producer di Tekken 7 Motohiro Okubo. Read more…