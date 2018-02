Smog Roma | domenica verde | 957 controlli dei Vigili alle 12 30 | 167 sanzioni

Roma - Smog : domenica ecologica con l'iniziativa 'nuovi alberi' : Oggi a Roma, in concomitanza con la domenica ecologica e il blocco della circolazione 'il Campidoglio ha rilanciato l'iniziativa di piantumazione di nuovi alberi in città chiamata 'alberi per il ...

Ue a Roma : misure anti Smog entro domani : 13.32 L'Italia e altri otto paesi hanno tempo fino a domani per presentare misure "credibili e puntuali" sulla qualità dell'aria o Bruxelles aprirà una procedura d'infrazione con tanto di deferimento alla Corte di Giustizia Ue. La scadenza è "domani" ha ricordato il portavoce della Commissione la quale "vuole aiutare gli stati membri a mettersi in regola con quanto hanno concordato ma mai rispettato per molti anni" sulle direttive Ue anti-smog.

Ambiente - Smog : 750 volontari monitorano livelli a Brescia - Milano e Roma : volontari operativi contro l’emergenza smog: preoccupati dagli allarmi rilanciati da Bruxelles, si sono attivati da oggi a Milano, Roma e Brescia per monitorare il livello di inquinamento delle loro città. All’iniziativa, No2, no grazie – stop ai diesel in citta’, promosso da Cittadini per l’Aria per misurare il biossido di azoto, partecipano circa 750 volontari, che rileveranno lo smog con centraline autofinanziate ...

Smog : “Roma tra le migliori grandi città italiane per la qualità dell’aria” : Roma è tra le migliori grandi città italiane per qualità dell’aria. Nel 2017 sono stati certificati dalle stazioni di monitoraggio 26 sforamenti dei limiti imposti dalla legge alle polveri sottili, ben al di sotto dei 35 permessi dalla normativa. Lo rende noto il Campidoglio. Nell’elenco delle 39 peggiori città italiane per aria inquinata elaborato da Legambiente per lo scorso anno non c’è Roma. E anche nella classifica ...

Smog - Legambiente : “A Roma centraline fuori dai limiti da 6 giorni consecutivi” : “Da 6 giorni consecutivi le centraline di Arpa Lazio registrano superamenti di Pm10 in molti quadranti cittadini” di Roma. Così Legambiente Lazio in una nota dopo la pubblicazione del dossier nazionale Mal’Aria sulla qualità dell’aria nelle maggiori città, nel quale Roma non risulta essere tra i 39 centri urbani che hanno superato i 35 giorni di sforamento consentiti dalla legge. “A Roma, nel 2017, non sono stati ...

Legambiente - allarme Smog : 39 città fuorilegge. Male il Nord - Roma si salva L'elenco : 'Aria sempre più irrespirabile ed emergenza smog ormai cronica' in Italia nel 2017; nell'anno appena passato sono state '39 le città fuorilegge con livelli di inquinamento atmosferico da Pm10 , ...

