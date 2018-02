Slittino | Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Fischnaller | “Non ho vinto per gli errori

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : succede di tutto! Loch fuori dal podio - Dominik Fischnaller 4° per 2 millesimi. Oro all’austriaco Gleirscher : Lo sport a volte regala delle sorprese che non si possono descrivere. Due millesimi: un distacco che può dividere un risultato da una delusione immensa alla gloria eterna. Perché gloria sarebbe stata, visto che si sarebbe trattato di un podio olimpico al termine di una rimonta mostruosa. La rincorsa di Dominik Fischnaller, addirittura undicesimo dopo la prima giornata di gare, alla medaglia a Cinque Cerchi nel singolo maschile di Slittino in ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Kevin Fischnaller si gioca tutto nella quarta manche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Slittino maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul budello sudcoreano si disputano la terza e la quarta manche al termine delle quali verranno assegnate le medaglie a cinque cerchi. Il grande favorito è Felix Loch che insegue un leggendario tris: il tedesco ha 188 millesimi di vantaggio sull’austriaco David Gleircher, 0.217 sul russo Roman Repilov e 0.218 sullo ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Kevin Fischnaller 4° dopo la terza manche. Serve l’ultimo guizzo per il miracolo! : Servirà un miracolo, ma l’Italia è ancora in corsa per una medaglia nel singolo maschile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Kevin Fischnaller ha messo sul ghiaccio una prestazione di rilievo, nella terza di quattro run della prova a Cinque Cerchi. Il nativo di Bressanone non sta pagando la pressione, anzi, sta disputando molto probabilmente la gara migliore della carriera. Oggi, partendo dalla sesta piazza, è riuscito a ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : in corso Slittino e biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Slittino : la coppia Penz-Fischler domina la prima prova del doppio - settimi gli azzurri : Penz/Fischler sono i più veloci nella prima prova del doppio ad Alpensia. settimi Nagler/Malleier Sono gli austriaci Penz/Fischler i più veloci nel primo training del doppio maschile ai Giochi di ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : botta e risposta Austria-Germania nelle prove libere del doppio. Nagler/Malleier eccezionali! : Si sono svolte le prime due prove libere per il doppio di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Test fondamentali sul budello sudcoreano in vista delle gare che assegneranno le ambite medaglie. PRIMA PROVA – Prestazione di spessore da parte degli austriaci Peter Penz e Georg Fischler che si piazzano al comando con il tempo di 46.267. Il miglior crono assoluto di giornata serve per lasciarsi alle spalle gli agguerriti ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani le ultime due manche. Felix Loch per l’oro - Kevin Fischnaller ci prova : Tutto ancora molto aperto, tralasciando la medaglia d’oro che sembra essere praticamente assegnata. Il catino di PyeongChang, in questa prima giornata ha insegnato però che di scontato non c’è niente. Condizioni davvero difficili, materiali da scegliere alla perfezione e guida che deve essere perfetta, senza il minimo errore. domani le ultime due discese per quanto riguarda la gara olimpica di Slittino singolo maschile: ad ora di ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Sarà un mezzogiorno di fuoco all’Alpensia Sliding Centre! Saranno assegnate le medaglie della prova del singolo uomini di PyeongChang 2018 con le ultime due manche in programma. Si partirà alle ore 12.00 italiane (le 20.00 in Corea) con la terza discesa mentre, a seguire, gli atleti saranno impegnati con l’ultimo round che, come detto, deciderà come sarà completato il podio dell’edizione 2018 dei Giochi Olimpici. Riuscirà il ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Felix Loch mette le mani sull’oro a metà gara. Kevin Fischnaller rimonta ed è sesto : Siamo a metà gara, la prima parte è conclusa. Nella prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono andate in scena le prime due manche per quanto riguarda il singolo di Slittino al maschile. In testa, al termine di questo lungo sabato, c’è il grande favorito per quanto riguarda la medaglia d’oro: Felix Loch. Il teutonico è pronto a timbrare una strepitosa tripletta a Cinque Cerchi: dopo Vancouver 2010 e Sochi 2014 ...

Slittino Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Slittino Olimpiadi Invernali 2018. Lo Slittino è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 15 febbraio 2018 sulla pista dell’Alpensia Sliding Centre. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Slittino ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Le competizioni sono quattro, suddivise in singolo maschile, singolo ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : David Gleirscher sorprende tutti. Kevin e Dominik Fischnaller già distanti dal podio : Grande sorpresa nella prima manche del singolo maschile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’austriaco David Gleirscher ha disputato una discesa impeccabile, precedendo di 22 millesimi il tedesco Felix Loch, grande favorito della vigilia. Terza piazza provvisoria per un altro teutonico, Johannes Ludwig, staccato 0.112 dalla vetta, un distacco già molto importante. Alle sue spalle Omar Repilov (OAR), attesissimo dopo ...

