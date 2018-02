: #Salvini: io sono un amante della democrazia, e sono contro ogni dittatura e ogni violenza, antifascista, anticomun… - matteosalvinimi : #Salvini: io sono un amante della democrazia, e sono contro ogni dittatura e ogni violenza, antifascista, anticomun… - matteosalvinimi : #Salvini: la Lega cresce molto perché tanti che votavano a sinistra o che non votavano più ci danno il loro consens… - PiazzapulitaLA7 : Sono in grande conflitto con #Salvini perché quando uno giustifica atti di questo tipo sta dicendo che questo Stato… -

"Nell'Italia che ho in testa chi sbaglia paga, bianco o nero.Non ci sarannodiper assassini e stupratori".Così il leader della Legaparla del caso di Macerata,a in 1/2ora. Sul caso del gioielliere che a Napoli ha ucciso un rapinatore: "Come si fa a indagarlo? Non esiste l'eccesso di legittima difesa".Il ritorno del fascismo o del comunismo? "Siamo seri.Il problema è il terrorismo islamico. Sono antifascista,anticomunista". Sul condono, "nessun contrasto con Berlusconi:"Penso che volesse parlare di semplificazione"(Di domenica 11 febbraio 2018)