Sex and the city - Kim Cattrall contro Sarah Jessica Parker : Sei un'ipocrita : Continuano gl scontri tra le due star della tanto amata serie tv Sex and the city. Così, anche in occasione di una targica circostanza, Kim Cattrall (l'interprete di Samantha) e Sarah Jessica Parker, hanno discusso su Instagram.Già qualche mese fa Kim Cattrall aveva rifiutato di girare il terzo film del film ispirato alla serie a causa dei rapporti tesi con l'altra attrice. Ora, invece, dopo aver annunciato la morte del fratello Chris ...

Sex and The City 2 - film stasera in tv 12 febbraio : trama e curiosità : Sex And The City 2 è il film in onda stasera in tv lunedì 12 febbraio 2018 in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:20. La pellicola è una commedia del 2010, diretta da Michael Patrick King, con Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV Sex And The City 2, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Sex and the City 2 DATA USCITA: 28 maggio 2010 GENERE: ...

Sei Nazioni 2018 - l’Irlanda ai raggi X. Oltre il piede di Johnny Sexton c’è di più… : Negli occhi c’è ancora la magia di Johnny Sexton che ha steso la Francia: un drop da Oltre 40 metri a tempo ampiamente scaduto, al culmine di un’azione offensiva durata circa 40 fasi e dopo un rischiosissimo cross kick, che però ha permesso ai verdi di guadagnare tanti metri per preparare al meglio la scorribanda finale. L’Irlanda però non è soltanto Sexton: è la principale sfidante dell’Inghilterra per il titolo finale, ...

Samantha di Sex and the City annuncia la morte del fratello. Era scomparso qualche giorno fa : Aveva lanciato un appello sui social per ritrovarlo, poi ogni speranza si è spenta. Kim Cattrall, l'attrice nota per il ruolo di Samantha in Sex and the City, ha annunciato con un post su Instagram la morte del fratello. Christopher Cattrall, 55 anni, era scomparso martedì dalla sua casa di Lacombe, ad Alberta, in Canada. L'attrice, dando la tragica notizia sui social, ringrazia i follower per il loro sostegno. "È con grande ...

