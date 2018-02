Serie C | per l' Alessandria 8° risultato utile di fila Il Livorno crolla

Fed Cup 2018 - Italia ai play-off per tornare in Serie A. Quando si giocano? Programma - orari e tv. Le possibili avversarie : L’Italia ha battuto 3-1 la Spagna nel primo turno del World Group II di Fed Cup 2018, guadagnandosi così la possibilità di giocarsi il play-off che vale il ritorno nel World Group I, la Serie A del tennis femminile mondiale: si giocherà il 21 e 22 aprile. L’Italia, in accordo con il ranking per nazioni, sarà opposta ad una delle quattro teste di Serie, che saranno Bielorussia (1), Svizzera (2), Olanda (3), e Belgio (4), ovvero i Paesi usciti ...

Serie B - Cittadella-Novara 1-3. Super Puscas - è tripletta : E' buona, buonissima la prima di Di Carlo sulla panchina del Novara, che Supera il Cittadella 3-1 in trasferta. Mattatore dell'incontro Puscas, autore di una tripletta. Per il Cittadella è la terza ...

Serie B - Parma-Perugia 1-1 : Cerri illude - Ceravolo firma il pari : PARMA - Finisce in parità il primo posticipo domenicale della venticinquesima giornata di Serie B: Parma e Perugia, infatti, non vanno oltre l'1-1. I gol arrivano nella ripresa. Gli umbri trovano il ...

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 24^ giornata : Karamoh risolleva l’Inter! Il Genoa vola con Laxalt - Samp ok - Belotti lancia il Torino tra le polemiche per il VAR : Karamoh risolleva l’Inter e con un gran gol regala ai nerazzurri la vittoria nel match clou della domenica pomeriggio della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il ritorno al successo dell’Inter dopo 10 partite ufficiali senza vittorie reca la firma del 19enne calciatore ivoriano, il cui impatto si rivela decisivo per le sorti dei ragazzi di Spalletti nel match vinto 2-1 contro il Bologna, contraddistinto nel primo tempo ...

Serie B - Perugia e Parma pareggiano : all'ex Cerri risponde Ceravolo : Il Parma perde l' occasione per avvicinare la vetta della classifica. Il Perugia sogna ma al 28' della ripresa è costretto a svegliarsi. Termina 1-1 la sfida dello stadio Tardini tra emiliani e umbri. ...

Karate - Serie A 2018 : nessun podio per l’Italia a Guadalajara - azzurri tutti eliminati nei ripescaggi : Prosegue il momento difficile dell’Italia del Karate tra i Senior. Dopo il flop della tappa di Parigi in Premier League, anche da Guadalajara, nel primo appuntamento della Serie A 2018, non arrivano podi per i colori azzurri. Gli italiani impegnati oggi nei ripescaggi delle prove individuali, infatti, sono stati eliminati ben prima di avere accesso alle finali per il bronzo, un segnale non ancora allarmante ma da non sottovalutare in ...

Serie B - Parma Perugia risultato e formazioni ufficiali. LIVE dalle 15.00 : formazioni UFFICIALI Parma , 4-3-3, : Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Barillà, Scavone; Insigne, Calaiò, Da Cruz. All. D'Aversa. Perugia , 3-5-2, : Leali; Pajac, Magnani, ...

'Maglia nera' per la Serie A di calcio : più feriti durante gli incontri rispetto alla stagione passata : Roma - 'Maglia nera' per la serie A di calcio . rispetto alla stagione precedente le partite con feriti sono passate da 8 a 20, le persone arrestate aumentate da 3 a 15 e quelle denunciate da 80 a 215.

DIRETTA / Sassari Virtus Bologna (risultato finale 82-74) : rimonta vincente per la Dinamo! (Serie A1) : DIRETTA Sassari Virtus Bologna: risultato finale 82-74. Con 32 punti segnati nel quarto periodo la Dinamo rimonta la Segafredo e si prende una vittoria interna davvero importante(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 13:36:00 GMT)

Serie B Parma-Perugia - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : PARMA -Oggi Parma-Perugia è il posticipo della venticinquesima giornata di campionato, alle ore 15. La squadra di D'Aversa, nella sua rincorsa alle posizioni in luce, si trova di fronte il Perugia ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : tutto facile per l’Indeco Conversano nella quindicesima giornata : Prosegue anche questa settimana la marcia dell’Indeco Conversano nella Serie A di Pallamano femminile 2017/18, che nel remake della finale di Coppa Italia piega 30-17 l’Oderzo, mentre la Jomi Salerno sconfigge 30-14 l’Ariosto Ferrara. La terza piazza resta affare del Cassano Magnago, giustiziere 40-30 del Teramo, con il Brescia che fa invece il colpaccio sul Dossobuono per 29-26. Due punti importanti per il Casalgrande Padana, ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Conegliano ipoteca il primo posto - +6 su Novara! Show di De Kruijf a Modena - le Campionesse d’Italia perdono : Conegliano ha ipotecato il primo posto al termine della regular season della Serie A1 di Volley femminile. Le Pantere hanno infatti sconfitto Modena per 3-2 (24-26; 25-10; 22-25; 25-19; 15-13) e ora hanno sei punti di vantaggio su Novara che è invece stata battuta da Casalmaggiore per 3-1 (25-23; 30-28: 15-25; 25-22). Si tratta di un vantaggio estremamente confortante per le venete quando mancano soltanto tre turni al termine della stagione ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : vincono le prime tre della classe - punti pesanti per Bogliasco in coda : Non cambia nulla in vetta alla classifica del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: nella 14a giornata vincono Pro Recco (5-12 nel derby in casa del Savona), Sport Management (5-16 in casa del Torino), e Brescia (20-4 al Catania). Si issa al quarto posto Ortigia, espugnando 9-11 la piscina del Posillipo (oggi si giocava a Santa Maria Capuavetere), che scavalca Savona, agganciato al quinto posto da Napoli, corsaro in casa Florentia con ...