Serie B | Parma-Perugia 1-1 | Cerri illude | Ceravolo firma il pari

Serie B - Perugia e Parma pareggiano : all'ex Cerri risponde Ceravolo : Il Parma perde l' occasione per avvicinare la vetta della classifica. Il Perugia sogna ma al 28' della ripresa è costretto a svegliarsi. Termina 1-1 la sfida dello stadio Tardini tra emiliani e umbri. ...

Serie B - Parma Perugia risultato e formazioni ufficiali. LIVE dalle 15.00 : formazioni UFFICIALI Parma , 4-3-3, : Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Barillà, Scavone; Insigne, Calaiò, Da Cruz. All. D'Aversa. Perugia , 3-5-2, : Leali; Pajac, Magnani, ...

Serie B Parma-Perugia - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : PARMA -Oggi Parma-Perugia è il posticipo della venticinquesima giornata di campionato, alle ore 15. La squadra di D'Aversa, nella sua rincorsa alle posizioni in luce, si trova di fronte il Perugia ...

Probabili Formazioni Parma-Perugia Serie B 11-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Parma-Perugia, match della 25^ giornata di Serie B, 11-02-2018 ore 15:00 Parma-Perugia, match valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie B, vede affrontarsi due squadre che, in questo ultimo periodo, non stanno rendendo quanto avrebbero dovuto. I padroni di casa, dopo esser tornati alla grande dalla sosta, nell’ultimo turno, hanno rimediato una brutta sconfitta sul campo del Brescia. Ciò ...

Video/ Brescia-Parma (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata) : Video Brescia Parma (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. La doppietta di Torregrossa regala la sesta vittoria alle Rondinelle. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 10:10:00 GMT)

Serie B : ecco come giocheranno Parma - Foggia - Carpi e Avellino - dopo il mercato Video : Chiuso il mercato [Video] invernale 2018, oggi 2 febbraio è tempo di primi bilanci per le formazioni del campionato di Serie B. come al solito, sara' poi il campo da gioco l'unico e infallibile giudice che premiera' o meno le scelte operate dai club. Ma, almeno sulla carta, si possono esprimere pareri oggettivi sulle squadre che hanno messo a segno i maggiori colpi, meritando l'oscar del mercato. Al Parma, l'oscar del mercato E' il caso del ...

Probabili Formazioni Brescia-Parma Serie B 03-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Brescia-Parma, 24^ giornata di Serie B, 03-02-2018 ore 15:00 La 24^ giornata del campionato di Serie B, metterà di fronte, nella sfida di sabato pomeriggio, due squadre a caccia di punti per raggiungere i rispettivi obbiettivi. Il Brescia, nonostante la buona prestazione allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, vengono da una sconfitta inflittagli dal Palermo testa di Serie. Gli uomini guidati da Boscaglia, vogliono ...

Serie B - Parma : allenamento inedito per Lucarelli... contro il figlio : Durante una partitella il 40enne Alessandro ha dovuto vedersela contro il primogenito Matteo, 17 anni

Calciomercato Genoa - movimenti in Serie B : arriva Candela dallo Spezia - il Parma pensa a Rigoni : Calciomercato Genoa – Ultime ore frenetiche di Calciomercato. Alle 23 si chiuderà ufficialmente la campagna acquisti invernale. Il Genoa si è assicurato Daniel Bessa, battendo la concorrenza, mentre ha visto sfumare gli acquisti di Sanchez e Callegari. Intanto per il futuro il ‘Grifone’ ha chiuso per Antonio Candela, difensore classe 2000. E’ fatta per il suo passaggio dallo Spezia. Nel frattempo il Parma, come riportato ...

Video/ Parma Novara (3-0) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Parma Novara (3-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Trionfo ducale tra le mura di casa del Tardini: i pardoni di casa volano alla quarta posizione.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:18:00 GMT)

Serie B Parma-Novara - dirige Saia. Per la Pro Vercelli c'è Ghersini : TORINO - L' Aia ha ufficializzato i fischietti che dirigeranno le partite valide per per la seconda giornata di ritorno di Serie B. Il big match tra Bari ed Empoli è stato affidato a Minelli della ...

Video/ Cremonese-Parma (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 22^ giornata) : Video Cremonese Parma (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 22^ giornata della Serie B. Allo Stadio Zini vittoria lombarda in extremis. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:22:00 GMT)

Serie B : il Frosinone vola in vetta - il Parma cade a Cremona : ROMA - In attesa di Spezia-Palermo (ore 18), il Frosinone si gode qualche ora da capolista solitaria grazie al 4-0 a spese della Pro Vercelli. Alle spalle delle prime due, insiste l'Empoli che piega ...

Serie B - il Frosinone domina e vola in classifica : passo falso del Parma - l’Empoli vince con il brivido ma il colpo è quello del Pescara [FOTO] : 1/34 LaPresse/Raffaele Rastelli ...