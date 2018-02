Serie A | Sassuolo e Cagliari non si fanno male | finisce 0-0

Serie A Sassuolo - Iachini : «Ai punti avremmo meritato noi» : REGGIO EMILIA -"Anche vincere è importante, dovevamo fare una partita giusta per organizzazione e spirito. Lo abbiamo fatto, ma loro si sono chiusi molto". Così a Sky il tecnico del Sassuolo , Iachini ...

Serie A - 24° turno : Sassuolo-Cagliari 0-0 : 14.24 Scialbo 0-0 al 'Mapei' tra Sassuolo e Cagliari nel lunch match del 24° turno, ma punto che fa comunque 'classifica' in ottica salvezza. Emozioni col contagocce in un 1° tempo molto tattico e noioso. Senza fortuna i tentativi sardi di Farias, Sau e Ceppitelli,la migliore chance è per il neroverde Politano con una bella rovesciata appena larga. La ripresa si apre con l' occasionissima divorata da Berardi, che solo davanti a Cragno spedisce ...

Serie A Sassuolo-Cagliari - formazioni ufficiali e tempo reale alle 12.30. Dove vederla in tv : REGGIO EMILIA - Sassuolo-Cagliari è il lunch match della ventiquattresima giornata di campionato. Per i neroverdi è importante tornare al successo dopo i due ko di fila, mentre la squadra di Lopez ...

Serie A Cagliari - Lopez : «La partita col Sassuolo vale doppio» : Cagliari - La partita contro il Sassuolo può diventare la svolta per la stagione del Cagliari . "Affrontiamo una squadra dall'ottimo tasso tecnico - ha dichiarato il tecnico Lopez nella conferenza ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Dimentichiamo la Juventus» : Sassuolo - Dimenticare la Juventus è un imperativo per il Sassuolo. I neroverdi sfidano il Cagliari domani alle 15, dopo il pesante 7-0 dello Stadium: "Affronteremo un'ottima squadra - ha dichiarato ...

Video / Juventus Sassuolo (7-0) : highlights e gol. Khedira - una doppietta attesa 9 anni (Serie A) : Video Juventus Sassuolo (risultato finale 7-0): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata della Serie A. Magistrale la tripletta del Pipita Higuain.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:04:00 GMT)

PAGELLE/ Juventus Sassuolo (7-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Rugani sfortunato (Serie A) : PAGELLE Juventus Sassuolo 7-0: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium. Dominio bianconero: show e sette gol, tripletta per Higuain e doppietta per Khedira(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:04:00 GMT)

Serie A Sassuolo - Iachini : «Il 7-0 fa male. Facciamo mea culpa» : TORINO - "Avevamo preparato un certo tipo di partita, ma non è venuta fuori" . Beppe Iachini e il Sassuolo sono stati travolti dalla Juventus: un 7-0 senza storia all'Allianz Stadium di Torino. "...

Serie A. Juventus a valanga sul Sassuolo - 7-0! Il Milan fermato sul pari a Udine - Roma ok a Verona : Tris di Higuain, doppietta di Khedira, reti di Alex Sandro e Pjanic allo Stadium. All'ora di pranzo i giallorossi ritrovano il successo, al 'Bentegodi' decide Under. Gran gol di Suso, l'autorete di Donnarumma (dopo l'espulsione di Calabria) rallenta la rincorsa dei rossoneri. L'Atalanta doma il Chievo, colpo della Fiorentina a Bologna

Risultati 23.a giornata Serie A : la Juve domina il Sassuolo - il Milan pareggia ad Udine. Atalanta - Cagliari e Fiorentina vincono