Serie A maglia nera in sicurezza | cresce il numero di partite con feriti

'Maglia nera' per la Serie A di calcio : più feriti durante gli incontri rispetto alla stagione passata : Roma - 'Maglia nera' per la serie A di calcio . rispetto alla stagione precedente le partite con feriti sono passate da 8 a 20, le persone arrestate aumentate da 3 a 15 e quelle denunciate da 80 a 215.

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Juventus? Daremo tutto per questa maglia» : FIRENZE - "Come si può fermare la Juventus? La Juve è una squadra di livello internazionale, sarà una partita complicatissima per noi ". Così Federico Chiesa , ai microfoni di Premium, guarda al ...