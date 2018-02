Serie A | Inter Bologna 0-0 Roma Benevento 0-0 Chievo Genoa 0-0 Torino Udinese 0-0

Serie A - Inter-Bologna - oggi 11 febbraio - dove vederla in diretta tv e streaming : Il match, inoltre, sarà visibile anche attraverso i servizi streaming SkyGo e Premium Play . Notizie sul tema LIVE Inter-Atalanta Primavera, cronaca e risultato in tempo reale: espulso Rada Probabili ...

Probabili formazioni/ Inter Bologna : quote - le ultime novità live (Serie A 24^ giornata) : Probabili formazioni Inter Bologna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro. Icardi recupera, felsinei ancora senza Verdi(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 03:17:00 GMT)

Serie A Bologna - Donadoni : «Approfittiamo delle difficoltà dell'Inter» : Bologna - "Si va a Milano convinti di cercare prestazione e risultato. Ci vuole una partita di spessore". Roberto Donadoni , l'allenatore del Bologna , non vuole fare sconti all'Inter, undici abbonato ...

Probabili Formazioni Inter-Bologna - 24° giornata Serie A 11-02-2018 : Inter-Bologna. Due mesi senza vittorie per i nerazzurri, che devono assolutamente ritrovare i tre punti. Deve respingere gli attacchi della Roma che si è riportata a meno uno. I giallorossi, infatti, nella prossima giornata, avranno un impegno agevole con il Benevento. Ritorno al 4-2-3-1, dunque, per Spalletti con l’innesto dal primo minuto di Rafinha. Il brasiliano sarà spostato nel ruolo di trequartista. Borja Valero, quindi, sarà ...

Probabili formazioni/ Inter Bologna : diretta tv - orario e notizie live (Serie A 24^ giornata) : Probabili formazioni Inter Bologna: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 che vedremo in campo domani a San Siro. Spalletti verso la rivoluzione?-(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:50:00 GMT)

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-0 all'intervallo. Palo di Gil Dias e rigore negato ai viola - bianconeri in difficoltà : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

Serie A Inter - Icardi è sulla via del recupero : MILANO - Luciano Spalletti ritrova Mauro Icardi . L'ex tecnico della Roma può finalmente sorridere dopo un periodo decisamente negativo per la sua Inter. Il bomber argentino, con ogni probabilità, ...

Serie A - Inter. Candreva : 'Spalletti? Un peccato non averlo avuto prima' : Otto giornate senza successi e un momento decisamente delicato che ha fatto perdere all'Inter posizioni in classifica e certezze, ma che non mette in dubbio la stima da parte di alcuni giocatori ...

Serie A Spal - Cionek in dubbio per il Milan dopo l'intervento all'occhio : FERRARA - Si deve ripartire, in casa Spal , dopo il ko con il Cagliari, anche se il calendario non aiuta visto che, prima dello scontro salvezza in casa del Crotone, sono previste due sfide ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Juventus di livello internazionale. Complicatissima per noi» : FIRENZE - "Con la Juventus sarà una partita Complicatissima" : così l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ai microfoni di Premium Sport, a 2 giorni dalla sfida tra viola e bianconeri. "Come si può fermare la Juventus? E' una squadra di livello internazionale, sarà una partita Complicatissima per noi, dovremo essere bravi sia ...

Smartphone - internet o app - ecco dove si vedrà il calcio di Serie A : Al tifoso italiano il calcio non lo si può negare. Già in estate dovremo vivere l'incubo di un Mondiale senza gli azzurri, se poi ci toccano anche la serie A, allora si rischia una vera rivoluzione. ...

Sky diffida la Serie A : «Mediapro non è intermediario - sua offerta inammissibile» : Sky ha diffidato la Lega di Serie A dall'assegnare i diritti tv per il triennio 2018-2021 a MediaPro. L'articolo Sky diffida la Serie A: «Mediapro non è intermediario, sua offerta inammissibile» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.