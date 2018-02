Serie A Cagliari | Lopez | «Un punto importante»

Serie A Cagliari - Lopez : «Ci teniamo stretto questo pari» : REGGIO EMILIA - "Volevamo di più, ma avevamo davanti una squadra determinata che ha cercato di giocare" . Così a Sky il tecnico del Cagliari Diego Lopez dopo la gara col Sassuolo: "Non è stata una ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Il Cagliari si è chiuso molto» : REGGIO EMILIA -"Anche vincere è importante, dovevamo fare una partita giusta per organizzazione e spirito. Lo abbiamo fatto, ma loro si sono chiusi molto". Così a Sky il tecnico del Sassuolo , Iachini ...

Serie A - 24° turno : Sassuolo-Cagliari 0-0 : 14.24 Scialbo 0-0 al 'Mapei' tra Sassuolo e Cagliari nel lunch match del 24° turno, ma punto che fa comunque 'classifica' in ottica salvezza. Emozioni col contagocce in un 1° tempo molto tattico e noioso. Senza fortuna i tentativi sardi di Farias, Sau e Ceppitelli,la migliore chance è per il neroverde Politano con una bella rovesciata appena larga. La ripresa si apre con l' occasionissima divorata da Berardi, che solo davanti a Cragno spedisce ...

Serie A Sassuolo-Cagliari - formazioni ufficiali e tempo reale alle 12.30. Dove vederla in tv : REGGIO EMILIA - Sassuolo-Cagliari è il lunch match della ventiquattresima giornata di campionato. Per i neroverdi è importante tornare al successo dopo i due ko di fila, mentre la squadra di Lopez ...

Serie A TIM - LIVE Sassuolo-Cagliari : cronaca e risultato in tempo reale : All.: Lopez Notizie sul tema Dove vedere Sassuolo-Cagliari, diretta tv e streaming 11 Febbraio 2018 Cagliari, Giulini: 'Barella non andrà alla Juventus. Farias interessava al Sassuolo' Verso Sassuolo-...

Serie A Cagliari - Lopez : «La partita col Sassuolo vale doppio» : Cagliari - La partita contro il Sassuolo può diventare la svolta per la stagione del Cagliari . "Affrontiamo una squadra dall'ottimo tasso tecnico - ha dichiarato il tecnico Lopez nella conferenza ...

Serie A Cagliari - per Miangue lavoro personalizzato : Cagliari - Seduta pomeridiana per il Cagliari , che riprende gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, domenica alle 12.30 al Mapei contro il Sassuolo . Chi ha giocato contro la ...

Pallacanestro Serie A2 - La Molisana Magnolia Campobasso torna al successo : Cagliari battuto in un festoso PalaVazzieri : LA Molisana Magnolia Campobasso SURGICAL VIRTUS Cagliari 72-42 , 18-11, 34-20; 57-31, Campobasso: Alesiani 6 , 1/1 da 3, , Di Gregorio 13 , 3/3, 1/4, , Ciavarella 11 , 4/5, 1/3, , Reani 11 , 5/8, , ...

Video Cagliari Spal (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Sardegna Arena. Cigarini e Sau decidono la delicata sfida per la salvezza in Serie A

Serie A Spal - Semplici : «Con il Cagliari abbiamo sbagliato troppo» : I ferraresi, dopo il pari con Udinese e Inter hanno interrotto un percorso di continuità: "Conoscevamo la posta in palio - ha dichiarato l'allenatore degli emiliani Leonardo Semplici a Rai Sport - e ...

Serie A - Lopez : «Cagliari - una grande prova» : Diego Lopez è al settimo cielo dopo la vittoria contro la Spal: 'E' una cosa bellissima, di solito lo stadio è pieno contro la Juventus, Milan o Inter - dice il tecnico a Sky Sport - Oggi ci ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Castan super. Merito di Nainggolan…» : Così Diego Lopez : 'E' una cosa bellissima, di solito lo stadio è pieno contro la Juventus, Milan o Inter - dice il tecnico a Sky Sport - Oggi ci aspettava una partita fondamentale, sono contento ...

Risultati 23.a giornata Serie A : la Juve domina il Sassuolo - il Milan pareggia ad Udine. Atalanta - Cagliari e Fiorentina vincono : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio

Serie A - 23^ giornata : il Sassuolo non si presenta a Torino - il Milan frena - guizzi di Fiorentina - Atalanta e Cagliari : 1/23 Spada/LaPresse ...