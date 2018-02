Secondo il Guardian | Giorgia Meloni potrebbe davvero diventare premier

agi

(Di domenica 11 febbraio 2018) Nella campagna elettorale della leader di Fratelli d'Italia,, spiccano due apparenti incongruenze che rispondono invece a uno schema tattico preciso. Benché i sondaggi inchiodino il suo partito a una percentuale pari grossomodo al 5%, l'ex ministro della Gioventù continua ad asserire con fermezza di essere in corsa per la poltrona di Palazzo Chigi. Pur avendo posizioni pressoché sovrapponibili a quelle della Lega su buona parte dei temi della campagna elettorale,si propone esplicitamente come il giusto mezzo fra l'approccio moderato ed europeista di Berlusconi e quello intransigente e sovranista di Salvini. La logica? Qualora la coalizione di centrodestra riescaa conquistare una maggioranza sufficiente a governare, l'obiettivo della leader di Fdi sembra quello di proporsi come candidato ...