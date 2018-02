Scontro in via Martini | auto si ribalta - Foto

"Manderemo via il direttore" Scontro tra Museo Egizio e Fdi : Un nuovo direttore per il Museo Egizio di Torino in caso di vittoria il 4 marzo . È questa in sintesi la proposta che arriva da Fratelli d'Italia che mette nel mirino proprio il direttore Christian ...

Manderemo via il direttore Scontro tra Museo Egizio e Fdi : Un nuovo direttore per il Museo Egizio di Torino in caso di vittoria il 4 marzo. È questa in sintesi la proposta che arriva da Fratelli d'Italia che mette nel mirino proprio il direttore Christian Greco che ha previsto agevolazioni per tre mesi ai torinesi che parlano arabo.Una mossa che secondo il partito guidato da Giorgia Meloni è "il sintomo del pensiero debole dell'Occidente". E a rincarare la dose è Bruno ...

Elezioni-Politica : La pericolosa via dello Scontro totale : Assistiamo a tutti i livelli delle istituzioni a spettacoli indecenti al di sotto dei minimi standard della decenza pubblica. Si è sinceramente inconsapevoli che le realtà territoriali del Molise, e ...

Scontro in via Bonomea a Trieste - grave motociclista FOTO : Lo schianto è avvenuto intorno alle 8.20 tra un motociclo e un'auto a poca distanza dalla Scuola di studi avanzati 'Sissa' di Trieste

Scontro auto moto in via Bonomea a Trieste - grave motociclista FOTO : Lo schianto è avvenuto intorno alle 8.20 tra un motociclo e un'auto a poca distanza dalla Scuola di studi avanzati 'Sissa' di Trieste.

Lamezia : Scontro tra due auto in via del Progresso - 2 feriti : Lamezia Terme " Due persone sono rimaste ferite questo pomeriggio in un incidente in via del Progresso. Per cause ancora in corso d'accertamento, le auto sulle quali viaggiavano si sarebbero scontrate ...

Civezzano - Scontro tra auto Due feriti lievi in via Degasperi : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Sudafrica, blackout nella miniera 950 operai in ...

Renzi chiude le polemiche Dem con l'aiuto di Prodi. Al via lo Scontro elettorale con Leu : Dopo una settimana di polemiche sulla 'Renzizzazione' del Pd, arriva Romano Prodi. Poche parole, ma il prof riesce a farsi largo tra i musi lunghi che nel partito ancora accompagnano le liste consegnate al Viminale per le politiche del 4 marzo. Poche parole e si accende la miccia dello scontro tra il Pd e Liberi e uguali. Matteo Renzi può chiudere le polemiche: il professore gli dà una grossa mano. Pietro Grasso e Pierluigi Bersani ...

Scontro tra auto su via Forestale Una Panda finisce nel prato : Incidente stradale con uscita di strada di un'autovettura e polizia locale mobilitata ieri a Morbegno in via Forestale. Due autoveicoli sono entrati in collisione nel tratto di carreggiata che passa a ...

Netanyahu allo Scontro con la Polonia : "La legge sulla Shoah va cambiata". Ma Varsavia tira dritto : Il testo della legge sulla Shoah approvata da un ramo del parlamento polacco "va cambiata". La richiesta arriva dal premier Benyamin Netanyahu che avvisa: "non abbiamo alcuna tolleranza per la falsificazione della verità, per la riscrittura della storia o per la negazione dell'Olocausto". Ma la Polonia ha risposto picche: "non cambieremo nulla nella legge sull'Istituto per la memoria nazionale - ha scritto su twitter la portavoce del ...

Liste Pd - caos sui nomi : Scontro con la minoranza e direzione rinviata 3 volte. Slitta presentazione Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. È caos dentro il Pd tanto che la direzione che deve dare il via libera alle Liste è stata rinviata tre volte: prima alle 16, poi alle 20 e infine è stata convocata ufficialmente per le 22.30. Non solo. Sintomo evidente dell’incertezza è anche lo Slittamento della ...

Liste Pd - ancora Scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. Quando mancano poche ore alla direzione dem che deve dare il via libera alle Liste è caos dentro il Partito democratico. Tanto che la presentazione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano, prevista inizialmente per questo pomeriggio, è slittata a lunedì prossimo. Il ...

Scontro tra auto e scooter in viale dello Sport. Un ferito : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Un ragazzo è finito al Pronto soccorso dopo essere rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto, intorno alle 21 di ieri sera, in viale dello Sport, proprio di fronte ...

Berlusconi : "Il Jobs Act va bene così" Vaccini - Salvini : via l'obbligo. E' Scontro : Dal lavoro al fisco. Il duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si consuma in diretta radiofonica. L'ex Cavaliere annuncia che cancellerà il Jobs Act e il leader del Pd Segui su affaritaliani.it