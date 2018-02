Scomparsa Susy Paci | indagato un amico

La Scomparsa di Susy : interrogato napoletano che passò la notte con lei : È stato interrogato a Napoli il 45enne che avrebbe trascorso la prima notte con Susy Paci, la 49enne di Subbiano di cui non si hanno più notizie dal 23 gennaio scorso. L'uomo, che non è indagato, non ...

Susy - mistero infinito : telefono dell'amico sequestrato. Ma nessun indagato per la Scomparsa : Il suo silenzio sui social è assordante. Susy Paci, la 49enne aretina scomparsa da circa 15 giorni, amava comunicare e le piaceva farlo online: non aveva solo un profilo su Facebook, ma anche uno su ...

Susy Paci - mamma Scomparsa da Arezzo/ Il marito : "È andata via per una sbandata - si deve vergognare!" : Susy Paci, mamma scomparsa da Arezzo: ha preso un treno per Napoli? Il marito ai microfoni di Pomeriggio 5: rabbia verso la donna, si allontanata per una sbandata?(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:55:00 GMT)