Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza e le azzurre al via : Lo sci alpino è pronto per assegnare le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il rinvio della discesa maschile tocca alle donne, che apriranno con il Gigante. La favorita ha un nome preciso, Mikaela Shiffrin, che in Corea sarà presente in tutte e 5 le gare individuali. L’americana è la naturale candidata medaglia d’oro, essendo la dominatrice della stagione, pur reduce da una serie di gare poco convincenti ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : chi traccerà le due manche di gigante? La prima tocca a Giovanni Rulfi : Dopo il rinvio della discesa libera maschile, finalmente il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang può cominciare. Lo farà proprio con una della gare più attese dalla squadra azzurra, quel gigante femminile che vede ben quattro italiane in lotta per un piazzamento sul podio. Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg e Marta Bassino. Questo il quartetto che proverà a regalare la seconda medaglia all’Italia ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara in gigante. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Le donne dello sci alpino sono pronte per fare il loro debutto. Sarà il gigante ad aprire il programma di gare, lunedì 12 febbraio. La caccia è aperta a Mikaela Shiffrin, che inaugurerà un ricco calendario che la vede impegnata in tutte e 5 le prove individuali. L’americana è la natura favorita, nonostante venga da quattro gare non certo perfette considerando i suoi standard. Le principali avversarie della Shiffrin parlano italiano. ...

Sci alpino - un poker di azzurre a caccia della medaglia in gigante : Federica Brignone nel lotto delle favorite - Moelgg - Bassino e Goggia per sorprendere : È forse la gara di sci alpino che a queste Olimpiadi Invernali può dare più soddisfazioni all’Italia. Le azzurre si presentano ai cancelletti di partenza con la forza e la consapevolezza di chi, a parte l’ultima gara a Lenzhereide, è salito sul podio in tutte le gare a cominciare dal 7 gennaio 2017. Il gigante femminile è probabilmente una delle gare che più di tutte fa sognare i tifosi azzurri, con le nostre quattro portacolori che ...

Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Premium Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport. 1 1 ...

Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani lunedì 12 febbraio è in Programma il Gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta di una delle prove più attese dall’Italia che si affida a un quartetto di altissimo livello. Ad aprire le danze sarà Federica Brignone che ha avuto la fortuna di pescare il numero 1, subito dopo di lei toccherà a Manuela Moelgg: un micidiale uno-due azzurro. Marta Bassino scatterà per nona mentre Sofia Goggia partirà con il ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sogna in grande nel gigante femminile. È caccia aperta a Mikaela Shiffrin : Le donne sono pronte per fare il loro ingresso in scena alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima gara al femminile dello sci alpino è il gigante, in programma nella notte tra domenica e lunedì. L’Italia si gioca già delle carte importanti, con un quartetto di atlete tutte con possibilità di finire sul podio. Tutte, però, dovranno vedersela con la favorita assoluta, Mikaela Shiffrin. PyeongChang 2018 sembra fatta apposta per ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino : Fill guida la squadra azzurra nella combinata in programma martedì : Innerhofer, Paris, Fill e Tonetti in gara nella combinata alpina maschile di martedì 13 febbraio Sono Christof Innerhofer , terzo a Sochi 2014, , Dominik Paris , diciottesimo a Sochi 2014, , Peter ...

Sci alpino - OIimpiadi PyeongChang 2018 : il nuovo programma della discesa. La data del recupero - l'orario e come vederla in tv : Le gare saranno trasmesse in diretta tv e streaming su Rai2 ed Eurosport. Ricordiamo, tuttavia, che il segnale delle Olimpiadi è criptato via satellite, dunque occorrono o un digitale terrestre o l'...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scelta l’Italia per la combinata maschile. Innerhofer e compagni all’arrembaggio : Dopo il rinvio della discesa libera a causa del troppo vento, l’Italia ha ufficializzato il quartetto per la combinata alpina maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri scenderanno in pista martedì 13 febbraio (la discesa alle ore 03.00 italiane, lo slalom alle nostre 06.30) ma tutto dipenderà dalle condizioni meteo visto che le previsioni parlano ancora di forti raffiche per la giornata in questione. Ricordiamo ...

Sci alpino - OIimpiadi PyeongChang 2018 : il nuovo programma della discesa. La data del recupero - l’orario e come vederla in tv : Il forte vento ha costretto gli organizzatori a cancellare la discesa odierna alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’appuntamento è stato dunque rimandato a giovedì 15 febbraio, quando la gara andrà in scena sempre alle 3.00 ora italiana (le 11.00 in Corea del Sud). Quel giorno si sarebbe dovuto disputare il superG, che invece si svolgerà venerdì 16 febbraio (sempre alle 3.00). Le gare saranno trasmesse in diretta tv e streaming ...

Sci alpino - discesa maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 : orario e diretta tv Video : Sono in arrivo le prime medaglie dello #Sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 [Video], con la discesa libera maschile al via alle ore 11 locali di domenica 11 febbraio: le ore 03.00 in Italia con diretta tv su Rai Due streaming Rai Play e su Eurosport 1 streaming Eurosport Player. Il quartetto azzurro in gara sara' composto da: Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e l’esordiente Emanuele Buzzi. A poche ore dal via, il ...

Sci alpino - discesa PyeongChang 2018 rinviata : quando verrà recuperata? La nuova data : programma - orari e tv : La discesa libera di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, prevista per domenica 11 febbraio alle 3.00 (ore 11.00 in Corea del Sud), è stata cancellata a causa delle fortissime raffiche di vento che hanno reso impossibile lo svolgimento della gara. quando verrà recuperata? Il calendario diventa ora fittissimo: da domani a domenica prossima non ci sarà un attimo di tregua. La discesa verrà disputata giovedì 15 febbraio alle ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 UFFICIALE! Rinviata per vento la discesa maschile. Raffiche oltre i 70km/h - impossibile gareggiare : Le previsioni del tempo lo avevano già annunciato nei giorni scorsi e, purtroppo, quello che sembrava essere solamente un rischio è diventato realtà. La discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 – prevista per questa notte alle ore 3 – non si disputerà e sarà Rinviata a data da destinarsi. Il vento ha reso impossibile il regolare svolgersi della gara, con Raffiche che hanno superato i 70km/h. Per tutti gli ...