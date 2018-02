Sci alpino | discesa PyeongChang 2018 rinviata | quando verrà recuperata? La nuova data

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 UFFICIALE! Rinviata per vento la discesa maschile. Raffiche oltre i 70km/h - impossibile gareggiare : Le previsioni del tempo lo avevano già annunciato nei giorni scorsi e, purtroppo, quello che sembrava essere solamente un rischio è diventato realtà. La discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 – prevista per questa notte alle ore 3 – non si disputerà e sarà Rinviata a data da destinarsi. Il vento ha reso impossibile il regolare svolgersi della gara, con Raffiche che hanno superato i 70km/h. Per tutti gli ...

LIVE Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : alba di passione con Dominik Paris e Peter Fill! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara fondamentale per l’Italia: gli azzurri non partiranno con i favori del pronostico, ma possono senz’altro giocarsi una medaglia. Il pendio, adatto agli scivolatori, sembra adatto alle caratteristiche di Dominik Paris e Peter Fill. Entrambi in prova non hanno brillato, anche se la gara, ovviamente, è tutta ...

Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Sarà notte in Italia! I pettorali di partenza : Alle Olimpiadi di PyeongChang nello sci alpino si comincia subito con la gara regina. Questa notte alle 3 gli uomini jet si sfideranno per la medaglia d’oro in Discesa libera sul tracciato di Jeongseon. L’Italia sogna in grande con un poker di atleti che partiranno fra i primi trenta. Dominik Paris, Peter Fill, Christof Innerhofer e Emanuele Buzzi cercheranno il colpaccio, favoriti però i norvegesi Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud, lo ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italjet ha acceso i motori. Velocisti azzurri a caccia della medaglia in discesa : I motori sono stati accesi nelle prove degli ultimi giorni ed ora l’Italjet è pronta ad essere protagonista. Nella primissima mattinata di domani (ore 3.00) la discesa libera maschile apre il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è sicuramente grande attesa per i Velocisti azzurri, che sono tra i principali candidati per una medaglia. Il quartetto italiano sarà composto da Dominik Paris, Peter ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sarà Beat Feuz contro Aksel Lund Svidal. Ma Dominik Paris può inserirsi nella lotta! : Ci siamo. Lo sci alpino assegnerà la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si comincia con la gara che dà più adrenalina, la discesa maschile. sarà grande battaglia lungo il pendio dello Jeongseon Alpine Centre: i pretendenti sono diversi, ma così le incognite, legate principalmente al vento, che ha già condizionato lo svolgersi delle prove. Le previsioni, però, vogliono un miglioramento e il rischio rinvio ...

Sci alpino Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : SCI Alpino Olimpiadi Invernali 2018. Lo Sci Alpino è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dall’11 al 24 febbraio 2018 presso le due stazioni sciistiche di Jeongseon e Yongpyong. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Sci Alpino ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si disputeranno cinque gare maschili e ...

Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Orario d’inizio e come vederla in tv : Alle Olimpiadi di PyeongChang si comincia subito con la gara regina, per quanto riguarda lo sci alpino. Questa notte alle 3 gli uomini jet si sfideranno per la medaglia d’oro in Discesa libera sul tracciato di Jeongseon, una pista molto “piatta” e con un leggero dislivello, a detta degli atleti non molto adatta ad ospitare un evento importante come queste Olimpiadi. Ad ogni modo, la gara si annuncia davvero spettacolare, anche ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Federica Brignone : “Ho ricaricato le pile e ce la metterò tutta”. Sofia Goggia : “In gigante sono un’outsider” : sono giorni di vigilia per le gigantiste italiane, che gareggeranno lunedì 12. Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg e Marta Bassino hanno partecipato alla Cerimonia d’Apertura ed ora possono concentrarsi sulla loro gara. Ricordiamo che la prima manche (alle 3.15 ora italiana) sarà tracciata dall’italiano Gianluca Rulfi, responsabile azzurro delle polivalenti. Queste le dichiarazioni delle italiane all’Ufficio Stampa ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Vincent Kriechmayr sfreccia nella terza prova di discesa. Bene Dominik Paris - più indietro gli altri italiani : Ultimi ritocchi per i discesisti a PyeongChang 2018. La terza prova della discesa libera si è disputata in condizioni migliori rispetto a ieri, con il meteo che ha concesso una tregua, seppur parziale, rispetto alla giornata di venerdì. Il vento, però, rimane un’incognita importante in vista della gara di domenica (ma le previsioni parlano di un miglioramento), quella che assegnerà le prime medaglie dello sci alpino a queste Olimpiadi ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Vincent Kriechmayr il più veloce nella terza prova di discesa libera. Dominik Paris sesto - più indietro gli altri azzurri : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima prova, l’ultima occasione per studiare il percorso prima della gara di domani! Gli atleti hanno fin qui trovato condizioni differenti nei due giorni precedenti. Giovedì il meteo ha consentito il regolare svolgersi della prova, vinta dal canadese Manuel Osborne-Paradis; ieri, invece, il vento ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : terza prova discesa libera. Gli azzurri cercano il feeling giusto. Incognita vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima prova, l’ultima occasione per studiare il percorso prima della gara di domani! Gli atleti hanno fin qui trovato condizioni differenti nei due giorni precedenti. Giovedì il meteo ha consentito il regolare svolgersi della prova, vinta dal canadese Manuel Osborne-Paradis; ieri, invece, il vento ...

Sci alpino - Manfred Moelgg e Stefano Gross cercano il colpo proprio nella gara più importante : Stefano Gross e Manfred Moelgg saranno insieme a Riccardo Tonetti e al giovanissimo Alex Vinatzer i rappresentanti dell’Italia nello slalom speciale maschile, disciplina che a PyeongChang 2018 si disputerà il 22 febbraio, giorno in cui si assegnano le medaglie. È l’ultima gara maschile in programma alle Olimpiadi e i due azzurri, che in stagione non hanno brillato, possono provare l’exploit proprio nella gara più ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la temibile forza d’urto della Svizzera. Beat Feuz e Lara Gut le punte : Una delle nazioni più attese alla vigilia delle Olimpiadi di PyeongChang 2018 è la Svizzera. Si tratta di una delle squadre protagoniste della scena dei Giochi Invernali, soprattutto in uno sport come lo sci alpino. In questa disciplina, infatti, la Nazionale elvetica è spesso salita sul gradino più alto del podio. Nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi è successo quattro volte, due a Vancouver con Carlo Janka e Didier Defago e due a Sochi ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la discesa maschile rischia il rinvio - forte vento per il weekend : La discesa libera maschile rischia di essere rinviata. La prima gara dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è in programma per domenica mattina (le 03.00 in Italia, le 11.00 locali) ma la possibilità di uno spostamento in calendario è davvero molto concreta. Le previsioni meteo, infatti, parlano di una possibile debole nevicata ma soprattutto di un forte vento che dovrebbe soffiare per tutto il fine settimana. Proprio per ...