Sassari Virtus Bologna Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live

Basket - Serie A 2018 : la Virtus Bologna vola alle Final Eight. Avellino sbanca Trento - Pesaro batte Sassari : La 15a giornata della Serie A di Basket si è aperta con i tre anticipi. È un turno decisivo perché decreterà le otto squadre che si giocheranno la Coppa Italia nella Final Eight in programma dal 15 al 18 febbraio a Firenze. La serata si è aperta al Pala Trento, con la sfida tra i padroni di casa e la Sidigas Avellino. Gli ospiti hanno vinto 83-94, mantenendo la vetta della classifica e centrando la prima testa di Serie alle Final Eight, da cui ...