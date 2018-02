Sarri | che gusto vedere Napoli dall' alto

Giaccherini si sfoga : 'Sarri non sa gestire le riserve. Pellè mi rubò il rigore contro la Germania' : Lo sfogo di Giaccherini sulla Gazzetta dello Sport . Ma non è finita qui. L'ex azzurro parla dell'allenatore più celebrato dell'anno, svelandone un difetto: "In campo è bravissimo, ma ha questo ...

Giaccherini : “Sarri è bravissimo in campo - ma non sa gestire un gruppo” : Emanuele Giaccherini, ex giocatore del Napoli ed attualmente centrocampista del Chievo Verona, è tornato a parlare della sua avventura in maglia azzurra svelando i limiti di Maurizio Sarri: “In campo è bravissimo, ma ha questo problema di rapporto con le riserve. Quando alleni una grande squadra devi saper gestire bene il gruppo e sotto questo […] L'articolo Giaccherini: “Sarri è bravissimo in campo, ma non sa gestire un ...

Giaccherini contro Sarri/ “A Napoli mai sentito importante”. I numeri del calciatore in azzurro : Giaccherini contro Sarri: “Non sa gestire il gruppo, a Napoli non mi mai ha fatto sentire importante”. L’ex centrocampista del Napoli punta il dito contro il tecnico toscano(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Allegri : “Le grandi cose che sta facendo il Napoli sono soprattutto merito di Sarri. Alla fine vincerà la squadra migliore” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri questa mattina ha tenuto la conferenza stampa Alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Fra i tanti argomenti trattati, il mister bianconero si è soffermato anche sulla lotta scudetto con il Napoli e ha poi commentanto le dichiarazioni del collega del Napoli Sarri in merito alle similitudini fra Serie A e Bundesliga per la somiglianza fra Bayern Monaco e Juve. Testa a testa fra ...

Giaccherini non le manda a dire : clamoroso attacco a Sarri! : Da qualche settimana Emanuele Giaccherini è un nuovo giocatore del Chievo. L’ex Juve ha lasciato il Napoli a gennaio visto che in un anno e mezzo ha visto il campo con il contagocce. Sarri non ha creduto in lui e Giaccherini, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, non ha risparmiato un clamoroso attacco al tecnico partenopeo: “Mi sono chiesto anche io perché ho avuto poco spazio. L’unica spiegazione è l’infortunio ...

Non solo scudetto. La tentazione Chelsea divide Sarri e Allegri : Conte traballa, Allegri no e Sarri neppure. Però si sa che Londra attira, attrae, intriga. Pure perché da quelle parti i soldi non mancano e le prospettive neppure. Specie se ti chiami Chelsea e il tuo proprietario non ha mai badato a spese pur di alzare un trofeo. Certo, esiste anche il rovescio della medaglia: se le cose non funzionano come dovrebbero, quella è la porta e il grazie, è stato un piacere diventa quasi prassi. Potrebbe succedere ...

Napoli news - tutti pazzi per Sarri : spunta la pista Chelsea : In attesa dei discorsi sul rinnovo, rimandati a fine stagione, aumentano le pretendenti al tecnico toscano, che piace a PSG, Tottenham e al club di Abramovich, pronto ad affiancargli la guida di Zola

Slitta il rinnovo di Sarri : Chelsea alla finestra : La priorità è lo scudetto, poi si penserà al rinnovo. Maurizio Sarri non ha fretta di prolungare il suo contratto con il Napoli e De Laurentiis è consapevole della volontà del tecnico toscano di ...

Pressing del Chelsea per Sarri : il piano di Abramovich che coinvolge anche Zola : Il Chelsea ha confermato la fiducia a tempo ad Antonio Conte, nonostante il pesante ko con il Watford. A fine stagione, in ogni caso, sarà addio con il tecnico leccese ormai ai ferri corti con la società. Il patron dei Blues, Roman Abramovich, comunque vuole continuare la tradizione italiana in panchina. Dopo Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo e Conte, il Chelsea ha da tempo messo nel mirino Maurizio Sarri. Il ...

Sarri e Zola al Chelsea - colpo di scena clamoroso : il dopo Conte sarà italiano - svelato il piano Abramovich : clamoroso colpo di scena intorno al futuro di Sarri: per il dopo Conte, Abramovich lavora per portare al Chelsea l'allenatore del Napoli e Zola Un colpo di scena clamoroso che fa tremare Napoli. ...

Napoli - Chiesa per accontentare Sarri? Ma sulla lista ci sono anche... : Il Napoli continua a seguire Federico Chiesa della Fiorentina . Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , la società partenopea, se la famiglia Della Valle vorrà, aprirà le trattative per il calciatore, poiché gli innesti dovranno essere di alto profilo. Il giocatore combacia con le idee di ...

Il Chelsea vuole Sarri : la contromossa del Napoli : Gli occhi del Chelsea su Maurizio Sarri, hanno infastidito il Napoli che è al lavoro per blindare il tecnico toscano. De Laurentiis non vuole farselo scappare e come ha affermato nei giorni scorsi, è ...

Napoli - il Chelsea va in pressing su Sarri : Napoli, il Chelsea va in pressing su Sarri Nonostante Conte continui a giurare che non lascerà prima della scadenza del suo contratto (giugno 2019), il Chelsea si sta muovendo per trovare un sostituto in vista di una separazione estiva. E il primo nome sul taccuino di Abramovich è quello di Maurizio Sarri, davanti anche a […] L'articolo Napoli, il Chelsea va in pressing su Sarri sembra essere il primo su NewsGo.