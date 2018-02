Sanremo | si chiude nel segno di Pausini e Mannoia Vince il Festival la coppia Meta-Moro

Sanremo è Sanremo #4 – Si chiude il caso Meta-Moro; ottimi ascolti della seconda serata; gli ospiti e l’ordine dei cantanti della terza serata; anticipazioni sulla finale. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

Claudio Baglioni chiude ad un Sanremo 2019 : «Al momento non credo proprio» : Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni “Quello che sta accadendo è superiore anche alle migliori aspettative“. Arrivato ormai al giro di boa, Claudio Baglioni non nasconde la propria soddisfazione per l’andamento del Festival di Sanremo da lui diretto. Ma allo stesso tempo chiude all’ipotesi di esserci per la kermesse 2019. Niente bis, salvo ripensamenti. Comprensibile: l’impressione, infatti, è che il ...

Sanremo è Sanremo #4 – Si chiude il caso Meta-Moro; ottimi ascolti della seconda serata; gli ospiti e l’ordine dei cantanti della terza serata; anticipazioni sulla finale. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

“Sentito? Chiudete tutto”. Sanremo : gaffe pesantissima per Baglioni. È bufera. Il conduttore del Festival sotto attacco. Clamorosamente. E sui social è subito rivolta : Festival di Sanremo 2018, anche la seconda serata è andata. Impossibile riassumere tutte in poche righe, perché di cose grosse ne sono successe parecchie. Come il ritorno di Pippo Baudo all’Ariston a 50 anni dal suo primo Festival. Pippo, non è azzardato, è il Festival. E scrive una lettera a questo luogo che rappresenta una sintesi perfetta della sua immensa carriera artistica dove ripercorre i ricordi dei suoi 13 Sanremo da ...

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti - stilisti seconda serata : Michelle Hunziker chiude in rosso : SANREMO 2018, Abiti, vestiti e stilisti seconda serata: Nina Zilli e Ornella Vanoni le donne più eleganti della kermesse. Outift Nuove Proposte oggi 7 febbraio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:28:00 GMT)