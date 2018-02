Sanremo | Sabrina Impacciatore inciampa e finisce a terra in diretta

Sanremo 2018 - Sabrina Impacciatore : «Il mio Dop(pi)o Festival» : Sabrina Impacciatore è quel tipo di donna che nel meraviglioso disordine della sua stanza sul mare al Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo, tra abiti da sogno e peluche rassicuranti, tira fuori dal niente frasi come: «Il Festival è quella storia per cui giorno-notte-mattina-alba-sera non dormi più. Appartiene a quelle esperienze in cui sei come dentro una lavatrice che non smette la sua centrifuga. E vorresti tornare al riparo. In un luogo ...