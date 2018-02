Sanremo | quando il Festival accende le luci rosse

Sanremo - Salvini : 'Troppe canzoni sui migranti - chissà quando parleranno dei terremotati' : Salvini polemizza con le canzoni di Sanremo in un video postato questa mattina sulla sua pagina Facebook. Dopo la vittoria di Meta e Moro aggiunge : 'C'erano un sacco di canzoni che parlavano degli ...

C’è posta per te non va in onda/ Lo show di Maria De Filippi si ferma per Sanremo : ecco quando torna : C'è posta per te non va in onda, la puntata del 10 febbraio non verrà trasmessa per via della finalissima del Festival di Sanremo 2018, ecco quando verrà trasmessa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 10:31:00 GMT)

Sanremo - seconda sera : Michelle scende le scale ed ecco che succede sui social. L’avete pensato anche voi quando l’avete vista con l’abito fucsia? I dettagli sul look della Hunziker e - soprattutto - la reazione del popolo della rete : Festival di Sanremo 2018, eccoci alla seconda serata. serata anche di grandi ospiti, internazionali e non. Da il trio de Il Volo – Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone – che renderà omaggio a Sergio Endrigo con ‘Canzone per te’ e, insieme a Claudio Baglioni, con ‘La vita è adesso’ a Biagio Antonacci che si esibirà con ‘Mille giorni di te e di me’. Ma non è mica finita qui: sul palco ...

GIANNI MORANDI E TOMMASO PARADISO/ “Quando litigai con Robbie Williams e Whitney Houston...” (Sanremo 2018) : Omaggio a Luis Bacalov di GIANNI MORANDI che sarà ospite con TOMMASO PARADISO della prima serata della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 e canteranno “Una vita che ti sogno”(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 19:23:00 GMT)

Fiorello show a Sanremo in sala stampa - tra satira politica e orario a sorpresa : “Dirò chi voto - ma non so quando uscirò” : Il primo Fiorello show a Sanremo è avvenuto in sala stampa nel tardo pomeriggio del 6 febbraio. La vera star della prima puntata del Festival, super-ospite della serata inaugurale con la coppia Morandi-Paradiso e il cast del film A casa tutti bene, ha già dato un piccolo antipasto ai giornalisti della sua partecipazione alla 68a edizione della kermesse. Voluto fortemente dal direttore artistico Claudio Baglioni, con cui ha dibattuto fino ...

LAURA PAUSINI OGGI NON CANTA A Sanremo 2018/ Assente alla prima serata del Festival : ecco quando sarà ospite : LAURA PAUSINI non CANTA a SANREMO: messa ko dalla laringite non salirà sul palco dell'Ariston nella prima serata del Festival 2018. Ma l'appuntamento con Claudio Baglioni è solo rimandato...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:55:00 GMT)

ANNA FERZETTI/ Chi è la compagna di Pierfrancesco Favino : quando il matrimonio? (Sanremo 2018) : ANNA FERZETTI: l'attrice 34enne è la compagna di Pierfrancesco Favino, co-conduttore della 68esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:16:00 GMT)

Programmi tv 2018 : quando iniziano Amici - C’è posta per te - Uomini e Donne - Isola dei famosi - Sanremo - The Voice… : quando inizieranno in tv i Programmi nella prima parte dell’anno (2018)? Chi li condurrà? Ecco le date o i mesi di partenza (suscettibili ovviamente di variazioni perché i palinsesti sono sempre “vivi” e mutevoli…) e il cast tra presentatori e/o ospiti. Meraviglie-La penIsola dei tesori 2018 quando inizia, gli ospiti Alberto Angela torna in prima […] L'articolo Programmi tv 2018: quando iniziano Amici, C’è ...

Prezzi di biglietti e abbonamenti per il Festival di Sanremo 2018 : dove e quando acquistarli : Sono stati resi noti i Prezzi di biglietti e abbonamenti per il Festival di Sanremo 2018, in scena dal 6 al 10 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo. Dopo l'annuncio dei Campioni (Big) e delle Nuove Proposte, è stato confermato alla conduzione Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino che raggiungeranno a breve Sanremo per le prime prove. Nel frattempo oggi, giovedì 28 dicembre, inizia l'allestimento della scenografia ...

Milano-Sanremo 2018 : quando si corre? Il calendario e la data. Il programma della Classicissima di Primavera : La Primavera, la prima Classica Monumento della stagione. Una corsa di quasi 300 chilometri che condurrà i corridori dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori: la Milano-Sanremo è questo e tanto altro, un racconto aperto a diversi scenari, con i soliti punti cardine a scrivere una sceneggiatura sempre diversa. È la Monumento che strizza l’occhio ai velocisti senza chiudere il pronostico, il primo vero banco di prova della stagione ...

IVANA SPAGNA / Dieci anni senza il Festival di Sanremo - quando la rivedremo all'Ariston? (Domenica In) : Fra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In ci sarà anche IVANA SPAGNA, miracolosamente illesa dopo l'incidente dello scorso 18 dicembre. Ecco tutte le info(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 13:10:00 GMT)