Sanremo | madre Annalisa | è cresciuta

Sanremo 2018 - il meglio e il peggio secondo Martina Dell’Ombra. Baglioni come l’organismo madre alieno di Avatar - Ornella Vanoni favolosa : Il primo grande insegnamento che il Festival continua a darci anno dopo anno, è la regola matematica del “a furia di sentire qualcosa, quella cosa ti piace”. Ed infatti alla terza serata ti ritrovi a canticchiare tutti i ritornelli, anche quelli più imbarazzanti, e tutte le canzoni, anche quelle più immonde, iniziano a sembrati piacevoli. D’altra parte questa regola che a forza di ritrovarti qualcosa in televisione quella cosa finisce per ...

Sanremo - l'appello in tv della figlia di Milva : mia madre meriterebbe di rivecere un premio : 'Un tributo d'amore com'è un premio alla carriera sarebbe una fantastica cosa per lei'. Cosi Martina Corgnati, la figlia di Milva, a 'La Vita In Diretta' su Rai 1, il programma condotto da Francesca ...