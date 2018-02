Sanremo | la Pausini incanta l' Ariston Favino e la Mannoia cantano i migranti

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (con problemi tecnici). Favino e Fiorella Mannoia regalano un bellissimo momento tv : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Sanremo 2018 : il grande show di Laura Pausini (dentro e fuori l’Ariston) : Doveva farsi perdonare, e ci è riuscita alla grande. Laura Pausini ha conquistato la finale del 68esimo Festival di Sanremo, con uno show in grande stile, dentro e fuori dal teatro Ariston. Dopo avere cantato sul palco la sua ultima Non è detto, e avere duettato mano nella mano con il direttore artistico Baglioni sulle note di Avrai (in un’altra esibizione ad alto tasso emotivo di questo Festival), la cantante ha mantenuto fede alla parola ...

1993- 2018 : i look di Laura Pausini a Sanremo : Laura Pausini è la star della canzone italiana più famosa e venduta al mondo ma la sua straordinaria avventura è iniziata sul palco dell'Ariston. E ci tiene a sottolinearlo postando su Instagram, a poche ore dal suo trionfale ritorno come superospite nella serata finale ...

Sanremo - Standig Ovation per Laura Pausini che esce dall'Ariston e canta in mezzo ai fan : Guarita dalla laringite che l'aveva costretta al forfait la prima sera, Laura Pausini è la prima superospite della serata finale del festival di Sanremo. LEGGI ANCHE ---> Fiorello al telefono: 'L'anno ...

Sanremo - Laura Pausini esce dall'Ariston : karaoke in strada coi fan : Ha voluto esserci a tutti i costi Laura Pausini a questo Festival, ed è riuscita a lasciare il segno ancora una volta all'Ariston, ma stavolta fuori. E' uscita a sorpresa durante la sua hit "Come se non fosse...