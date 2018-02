Sanremo | gaffe di Ornella Vanoni sul palco | ' Che premio è questo?'

Ornella Vanoni a Sanremo 2018 non riconosce la targa ricevuta - la gaffe diventa virale (video) : “È il premio di..?” : Spopola sui social la divertentissima gaffe di Ornella Vanoni a Sanremo 2018, tra i protagonisti della kermesse canora appena conclusasi. La cantante si è presentata in gara con il brano Imparare ad amarsi, eseguita sul palco dell'Ariston insieme a Bungaro e Pacifico. Il brano è risultato tra i più sorprendenti ed apprezzati del Festival, e si è posizionato quinto nella classifica finale di sabato 10 febbraio, che ha visto trionfare Ermal ...

Sanremo - Baglioni apre in giacca rossa e fa gaffe su Ultimo : Sanremo - 'È stata un'avventura interessante, appassionante, difficile e facile al tempo stesso'. Claudio Baglioni apre in giacca di raso rossa la serata finale di Sanremo. 'Il festival è andato bene, ...

Sanremo 2018 - Michelle Hunziker gaffe choc in diretta : imbarazzo al festival Video : Piccola gaffe in diretta sul palco [Video]di #Sanremo 2018 per Michelle Hunziker che nel corso della terza serata del festival in onda stasera su Raiuno si è lasciata prendere un po' troppo dall'emozione dimenticandosi di compiere uno dei rituali più importanti per la gara sanremese che si sta avviando verso le battute finali. Ormai, infatti, mancano poche serate al termine di questo 68esimo festival di Sanremo: sabato sera verra' proclamata la ...

Sanremo 2018 : Michelle Hunziker commette una gaffe : Michelle Hunziker fa un errore al Festival di Sanremo La terza serata di Sanremo 2018 è iniziata da un paio di ore. E proprio poco fa Michelle Hunziker ha commesso una gaffe, che ha avuto grande risalto sui social. Cosa è successo? La conduttrice di origini svizzere si è scordata di presentare la canzone in gara di Enzo Avitabile e Peppe Servillo. Difatti la conduttrice ha spiegato il testo del loro pezzo al pubblico del Teatro Ariston e anche a ...

Sanremo - la doppia gaffe della Rai : dopo lo scempio del Volo premio alla memoria di Endrigo. Ma si dimenticano di invitare la figlia Claudia : Era un Festival a suo modo rivoluzionario, quello del 1968. Un mese prima di Valle Giulia e dell’invettiva di Pasolini, a trionfare all’Ariston era qualcosa di più di un effimero trallallà. Sergio Endrigo e Roberto Carlos vincevano (su Ornella Vanoni & Marisa Sannia, mentre al terzo posto si insediavano Celentano e Milva) con “Canzone per te”, una gemma autorale che si è da allora sedimentata nella coscienza collettiva degli italiani come un ...

Sanremo 2018 - James Taylor sul palco dell’Ariston : la gaffe su Baglioni e quella cosa in comune con Elio e Le Storie Tese : You’ve got a friend? Ma quando mai. James Taylor l’ha toccata piano. Prima di salire sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2018 ha candidamente affermato che Claudio Baglioni proprio non sa chi sia. Probabile che il direttore artistico lo conoscesse poco anche Sting. Ma giusto così un paio di informazioni su dove e per chi si va suonare male non farebbero. Eppure siamo di fronte ad una di quelle leggende, magari un po’ dimesse e ...

“Sentito che hanno detto?”. La gaffe dei ‘tenorini’ del Volo non passa inosservata. A Sanremo una bruttissima frase indirizzata alla reginetta della tv ha lasciato tutti di sasso. La replica non si farà attendere : La seconda serata del Festival di Sanremo ha confermato il grande successo del debutto. I conduttori piacciono e le canzoni in gara stanno incontrando il favore del pubblico. Ma ovviamente non mancano le polemiche e i fan più attenti colgono ogni minimo sciVolone che in ogni caso contribuisce a mettere un po’ di pepe sulla coda della kermesse. Nel corso della puntata del 7 febbraio si sono esibiti 10 big su 20 in concorso e tra ...

“Sentito? Chiudete tutto”. Sanremo : gaffe pesantissima per Baglioni. È bufera. Il conduttore del Festival sotto attacco. Clamorosamente. E sui social è subito rivolta : Festival di Sanremo 2018, anche la seconda serata è andata. Impossibile riassumere tutte in poche righe, perché di cose grosse ne sono successe parecchie. Come il ritorno di Pippo Baudo all’Ariston a 50 anni dal suo primo Festival. Pippo, non è azzardato, è il Festival. E scrive una lettera a questo luogo che rappresenta una sintesi perfetta della sua immensa carriera artistica dove ripercorre i ricordi dei suoi 13 Sanremo da ...

