Sanremo dei record | la finale vista da 12 milioni Baglioni | un bis? Ci penserò

Sanremo 2018 : la classifica dei Campioni - Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto grazie al televoto e alla giuria demoscopica : Ermal Meta e Fabrizio Moro - "Non mi avete fatto niente" 2 - Lo Stato Sociale - "Una vita in vacanza" 3 - Annalisa, "Il mondo prima di te" 4. Ron - "Almeno pensami" 5. Ornella Vanoni con Bungaro e ...

Classifica dei Big di Sanremo 2018 - dettaglio dei risultati di televoto e giurie della finale e le altre serate : La Classifica dei Big di Sanremo 2018 , che ha premiato il tanto chiacchierato brano Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, ha consegnato un podio molto giovane in termini di età e ricco di temi e voci diverse, dal testo a sfondo sociale che ha portato a casa il Leoncino d'Oro all'irriverenza de Lo Stato Sociale alla classica canzone d'amore di Annalisa. Ha invece penalizzato Elio e Le Storie Tese ed altri veterani del Festival ...

Sanremo 2018 - il Festival dei vecchi che cantano cantano cantano e i giovani ‘in vacanza’ : E anche quest’anno è finito il Festival di Sanremo che decreta la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Vincitori: Ermal Meta e Fabrizio Moro. “Vittoria col broglio” diranno alcuni, visto che il ritornello già esisteva in un’altra canzone, ma voi l’avevate sentita ‘sta canzone? No. E allora bravi Ermal e Fabrizio che con questo nuovo bravo parlano degli attentati di matrice terroristica usando il ritornello “Non mi avete fatto niente”. ...

Sanremo 2018 - il Festival dei vecchi che cantano cantano cantano con i giovani ‘in vacanza’ : E anche quest’anno è finito il Festival di Sanremo che decreta la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Vincitori: Ermal Meta e Fabrizio Moro. “Vittoria col broglio” diranno alcuni, visto che il ritornello già esisteva in un’altra canzone, ma voi l’avevate sentita ‘sta canzone? No. E allora bravi Ermal e Fabrizio che con questo nuovo bravo parlano degli attentati di matrice terroristica usando il ritornello “Non mi avete fatto niente”. ...

Sanremo 2018 - Salvini : “Un sacco di canzoni sugli immigranti. Magari il prossimo anno si ricorderanno dei terremotati” : “Ieri è finito Sanremo e ha vinto la coppia anti terrorsimo Meta e Moro e c’erano un sacco di canzoni che parlavano degli immigrati che scappano, che arrivano, che fuggono. Magari l’ anno prossimo ce ne sarà una che parla dei terremotati, che sono italiani e dimenticati”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in un video messaggio postato su Facebook. Per Salvini “i terremotati f anno meno notizia e sono meno ...

Sanremo dei record - la finale chiude in bellezza : 12 milioni di spettatori - 58 - 3% di share : Sono 12.125.000 i tele spettatori pari al 58,3% di share per la finale del Festival di Sanremo di ieri sera su Rai1 condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Un risultato ...

Festival di Sanremo 2018 : la classifica finale dei Big : A vincere la 68esima edizione del Festival di Sanremo sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. Il duo, passata la bufera di questi giorni, ha superato in classifica Lo Stato Sociale e Annalisa, arrivati rispettivamente secondi e terza con Una vita in vacanza e Il mondo prima di te. Sfoglia gallery LEGGI ANCHESanremo 2018, il «giallo» sul brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro Ma come si sono ...