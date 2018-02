Sanremo | con Lo Stato Sociale Paddy Jones si scatena in platea in abito color carne

Sanremo serata finale. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime. Arriva la Mannoia - DIRETTA : monologo DI Favino Arriva LA Mannoia Immenso Perfrancesco Favino. In un monologo intenso, l'attore romano ha interpretato un immigrato immaginario che racconta la sua storia, una vita difficile...

Pierfrancesco Favino/ Torna a fare l'attore sul palco per raccontare l'integrazione (Sanremo 2018) : Pierfrancesco Favino, l'attore è la sorpresa di questa edizione del Festival della musica italiana. Sul palco recita la parte di un extracomunitario in difficoltà.

Diodato e Roy Paci al Festival di Sanremo 2018 (video) con Adesso - un “carpe diem” in musica : Diodato e Roy Paci al Festival di Sanremo 2018 sono sempre più convincenti serata dopo serata. Dopo un pericoloso inizio nella zona rossa, i due artisti hanno spiccato il volo verso la parte più alta della classifica, contraddistinta dal colore blu. Un grande successo anche per Claudio Baglioni, che ha dimostrato quanto fosse sensato decidere di non fare una gara a eliminazione, ma di permettere a tutti e 20 big in gara di proporre i propri ...

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (con problemi tecnici) - stasera ritmo sostenuto. Lo Stato Sociale e Paddy fanno ballare l’Ariston : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Lo Stato Sociale/ Video - Una vita in vacanza : sul palco con la t-shirt Voglio un sosia (Sanremo 2018) : Lo Stato Sociale, Video ''Una vita in vacanza'': il gruppo può ancora vincere dopo lo scivolone di ieri? Il calo in classifica per il voto della giuria di esperti.

Sanremo 2018 - Finale/ Cantanti big - vincitore e diretta : boom di ascolti con Mannoia - Pausini - Fiorello? : Sanremo 2018: Cantanti big, scaletta e diretta serata Finale: il messaggio di Celentano, il monologo di Fiorello e il duetto Laura Pausini - Claudio Baglioni.

“Chi erano quei due anziani sul palco?”. Sanremo - emozione pura con Renzo Rubino che ha voluto al suo fianco una “particolare” coppia per accompagnare l’esecuzione della sua canzone “Custodire”. Svelato il mistero… : Il pubblico ha assistito a un vero spettacolo durante l’esibizione di Renzo Rubino. Avere il senso dell’ironia significa modificare la realtà e distorcerla. Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino possiedono questa caratteristica ed è facile intuire come si muovano sulle stesse frequenze. Il piccolo siparietto del sosia di Baglioni in prima fila coi baffi che dopo il risultato del Festival decide di farsi crescere i baffi ...

Giovanni Caccamo alla finale del Festival di Sanremo 2018 con Eterno : il video dell’ultima serata del 10 febbraio : Superata la prova del duetto in compagnia di Arisa – grazie alla quale è riuscito a raggiungere la zona verde della classifica stilata dalla giuria degli esperti -, Giovanni Caccamo alla finale del Festival di Sanremo ci riprova e, questa volta, si affida al parere del pubblico da casa. Il cantante siciliano è tornato questa sera, sabato 10, sul palco del Teatro Ariston con la sua Eterno, il brano che celebra la bellezza dell’amore e dei ...

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico/ Video - ''Imparare ad amarsi" : ed è standing ovation (Sanremo 2018) : Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico con la canzone ''Imparare ad amarsi'' a Sanremo: sono loro la sorpresa di questa edizione del Festival, lanciati in alto dopo l'inizio soft.

Problemi segnale diretta Rai 1 Sanremo 2018 : non solo con la Pausini video oscurato e zero audio - unica soluzione : Un gran peccato che ci siano Problemi di diretta Rai 1 durante l'ultima serata del Festival di Sanremo 2018 del 10 febbraio. La mancanza di segnale video e audio si è palesata per la prima volta intorno alle 21:40, a dire la verità momento clou dellp shpw con l'arrivo sul palco dell'Ariston della Pausini ma in realtà anche al momento di questa pubblicazione le anomalie non mancano, seppur un po' più contenute. Quale soluzione per non perdersi ...

Video di Ornella Vanoni alla finale di Sanremo 2018 con Bungaro e Pacifico per superare la fine di un amore sulle note di Imparare ad amarsi : L’eleganza di Ornella Vanoni alla finale di Sanremo 2018 è una garanzia e la sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston in trio con Bungaro e Pacifico è sinonimo di emozione. L’artista milanese, alla sua ottava esperienza alla competizione canora, ha presentato con i due autori il brano Imparare ad amarsi, una canzone che parla della fine di una storia d’amore e di come, per l’appunto, bisogna comportarsi per superare questa ...

Video dei Decibel al Festival di Sanremo 2018 - in finale con Lettera dal duca per ribaltare il parere degli esperti : L’avventura dei Decibel al Festival di Sanremo 2018 potrebbe risultare parecchio amara dopo l’ennesima votazione negativa da parte della giuria. Il gruppo composto da Enrico Ruggeri, Fulvio Muzio e Silvio Capeccia è tra i Campioni a rischio eliminazione nella serata finale della competizione canora. La loro Lettera dal duca non ha ottenuto pareri positivi da parte delle tre giurie – demoscopica, Sala Stampa e Tv, esperti – che, nel corso ...

