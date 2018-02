Sanremo | che scivolone Sabrina Impacciatore!

Michelle Hunziker - le foto più belle della regina di Sanremo. Per due volte : Non c’è niente da fare: i festival di Sanremo con Michelle Hunziker sono più belli. Sarà per via del sorriso, sarà perché negli anni, da Zelig a Paperissima, da Love bugs al Festivalbar e a Striscia la notizia si è sempre rivelata una spalla ideale, guadagnandosi regolarmente, anche per questa capacità di ascoltare i compagni di scena, il ruolo di comprimaria. Le manca solo un programma tutto suo, come per certi versi era agli inizi, ...

Perché Sanremo è e sarà sempre Sanremo : Sanremo, gran finale, luci, colori, vestiti scintillanti più o meno belli, fiori, grandi ospiti e tanta musica, la vera protagonista di questa 68esima edizione, quella dei record, quella del 51% di share, quella di Baglioni che canta e fa cantare Baglioni (forse) anche durante la pubblicità e che se (presto) farà un disco con i duetti delle cinque serate, venderà più di tutti e venti i cantanti in gara.Sanremo ...

“Che tempo che fa” – Diciassettesima puntata del 11 febbraio 2018 – Francesco Gabbani - PeriFrancesco Favino - il vincitore di Sanremo 2018 tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Diciassettesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciassettesima puntata del 11 febbraio 2018 – Francesco Gabbani, ...

Chi è Paddy Jones’s - la vecchia che balla di “Una Vita in Vacanza” de “Lo Stato Sociale” che fa impazzire Sanremo : Si chiama Paddy Jones’s ed è nata a Stourbridge in Inghilterra l’1 luglio 1934: è l’identikit ufficiale della vecchia che balla e fa impazzire Sanremo. Fa parte del cast della canzone “Una Vita in Vacanza” de “Lo Stato Sociale”, tra le più apprezzate dell’edizione 2018 del Festival per la sua simpatia e orecchiabilità. I ragazzi del gruppo rock-pop bolognese hanno candidamente ammesso di averla ...

Video di Noemi a Sanremo 2018 con Non smettere mai di cercarmi - l’equazione dell’amore che annulla le distanze tra due persone : Una classifica poco confortante per Noemi a Sanremo 2018 che, per la serata finale della competizione canora, torna sul palco per intonare il brano dal titolo Non smettere mai di cercarmi. Il duetto tutto al femminile realizzato con Paola Turci nella quarta puntata del Festival trasmessa in diretta ieri, venerdì 9 febbraio, non ha emozionato la giuria degli esperti presenti in platea che, ancora una volta, hanno bocciato la canzone ...

Fiorella Mannoia/ Duetto con Claudio Baglioni con "Mio fratello che guardi il mondo" (Sanremo 2018) : Fiorella Mannoia sarà tra gli ospiti della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2018. Lo scorso anno la cantante si è classificata seconda alle spalle di Francesco Gabbani.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:27:00 GMT)

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI/ Video - "Il segreto del tempo" : critiche dopo l'esibizione (Sanremo 2018) : ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI, Video "Il segreto del tempo": difficile ormai risollevarsi, dove arriveranno nella classifica finale del Festival di quest'anno? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:13:00 GMT)

Sanremo - perché è sbagliato avere come ospiti i cantanti italiani : Ma a che servono gli ospiti a Sanremo? Non si potrebbe dedicare tutta la serata alla musica? Durante la quarta serata Baglioni lo ha fatto: 28 canzoni in gara (8 Nuove Proposte e 20 duetti con i brani dei Big) a cui si sono aggiunti gli ormai consueti omaggi del dittatore artistico, questa volta interpretati con Piero Pelù e Gianna Nannini. Il risultato è che finalmente ho capito a che cosa servivano, in passato, dei momenti che finora ...

“Chi erano quei due anziani sul palco?”. Sanremo - emozione pura con Renzo Rubino che ha voluto al suo fianco una “particolare” coppia per accompagnare l’esecuzione della sua canzone “Custodire”. Svelato il mistero… : Il pubblico ha assistito a un vero spettacolo durante l’esibizione di Renzo Rubino. Avere il senso dell’ironia significa modificare la realtà e distorcerla. Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino possiedono questa caratteristica ed è facile intuire come si muovano sulle stesse frequenze. Il piccolo siparietto del sosia di Baglioni in prima fila coi baffi che dopo il risultato del Festival decide di farsi crescere i baffi ...

Sanremo - Standig Ovation per Laura Pausini che esce dall'Ariston e canta in mezzo ai fan : Guarita dalla laringite che l'aveva costretta al forfait la prima sera, Laura Pausini è la prima superospite della serata finale del festival di Sanremo. LEGGI ANCHE ---> Fiorello al telefono: 'L'anno ...

Sanremo - cosa c’è dietro la vera storia di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè. Uno dei pezzi che emoziona di più ma che non tutti hanno davvero capito. Quello che c’è da sapere : Tra le canzoni più belle di questo festival c’è sicuramente quella di Max Gazzè. Ma il testo lo avete capito? La leggenda di Cristalda e Pizzomunno è vera, ed è diffusa in tutta la Puglia. C’era una volta un bellissimo pescatore che ogni giorno solcava il mare di Vieste. Le fiabe non sono relegate alla nostra infanzia, fanno parte della nostra vita e Max Gazzé le fa risuonare anche nel 68esimo festival di Sanremo. Con una ...

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti e stilisti finale : Michelle Hunziker - secondo outfit in oro : Sanremo 2018: Abiti, vestiti e stilisti finale. Armani per Michelle Hunziker, ancora Ermanno Scervino per Claudio Baglioni, incognita Pierfrancesco Favino. Look e outfit dell'ultima serata.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:10:00 GMT)

MAX GAZZE'/ Video - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno : "Storia che va oltre il tempo" (Sanremo 2018) : Max Gazzé, Video ''La leggenda di Cristalda e Pizzomunno'': è tra i favoriti per la vittoria finale, riuscirà davvero a conquistare tutti anche nell'ultimo atto del Festival? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:03:00 GMT)

ERMAL META E FABRIZIO MORO/ Video - ''Non mi avete fatto niente'' : le polemiche hanno aiutato? (Sanremo 2018) : ERMAL META e FABRIZIO MORO, Video ''Non mi avete fatto niente'': il ritorno in gara e la pole per la vittoria finale alla kermesse della musica italiana. Ce la faranno? (Finale Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 21:56:00 GMT)