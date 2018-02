Sanremo | Baglioni non esclude il bis | ' Ma ci penserò a candele spente'

Sanremo - Claudio Baglioni : 'Un bis? Ci penserò a candele spente' : Il Festival di Sanremo si è ormai concluso e già si pensa al prossimo anno e a chi potrà condurlo. Claudio Baglioni alla domanda se vorrebbe o meno fare un bis risponde che si prepara a 'spegnere le ...

Sanremo 2018 : bilancio e «best of» del Festival di Claudio Baglioni - Favino e Hunziker : Poteva essere un flop, e invece è stato un successo. Straordinario. È stato il Festival di Sanremo che non ti aspetti, quello di Claudio Baglioni. Un Festival che per la Rai doveva essere solo di transizione, tra un tris dei record di Carlo Conti e un altro fuoriclasse della televisione. E invece poi, zitto zitto – anzi, per meglio dire, “cantando, cantando”- il musicista romano è riuscito a conquistare tutti con il suo show. Semplice, elegante ...

Baglioni : 'Rifare il Festival di Sanremo l'anno prossimo? Già avevo detto no quest'anno' : 'Più che altro penserò a quello che è accaduto, per capire gli errori, ma credo che tra qualche giorno tornerò in studio per riprendere un disco di cui non ricordo nulla...'. Così Claudio Baglioni a ...

[Il ritratto] Baglioni - il prete mancato che ha sbancato il Festival di Sanremo : Il Festival è roba da democristiani. Per questo piace: solo la dc è riuscita a stare al comando per cinquant'anni di fila in questo Paese, e ci sarà un motivo. Dopo Conti, che ci sbatteva addosso i ...

Sanremo 2018 - dopo il successo del Festival di Baglioni è ora di pensare al 2019. E se ci provasse la coppia Pausini-Ferro? : Adesso sono cavoli. Passate le ore della sbornia, per Viale Mazzini sarà un bel problema mettere in piedi il Festival 2019. E lo sa bene il direttore di Raiuno Angelo Teodoli, che ha “corteggiato” Claudione con un enorme mazzo di fiori alla conferenza stampa di commiato per strappargli la disponibilità a un bis. Una scorpacciata di ascolti da record, quella dell’edizione appena conclusa, con un 58,3 della finale che ha qualcosa di bulgaro. ...

Sanremo 2018 - sorprese e delusioni : le pagelle del festival di Baglioni di M.Molendini : Ecco le pagelle sulla finale di Sanremo. CLAUDIO Baglioni 8 L'azzardo Baglioni ha pagato: le casse sono piene , 9 milioni di attivo, , l'Auditel è volato. Che si può volere di più? IL COMMA SBAGLIATO ...

Sanremo 2018 - tempo di bilancio : risultato portato a casa molto bene. E nel governo di Baglioni ha trionfato l’uno vale uno di “grillesca memoria” : Aspettative zero, ma Sanremo 2018 porta a casa il risultato. Il “non presentatore” Claudio Baglioni ha compiuto l’azzardo. Inclinare il piano dell’attenzione e del tempo tutto sulla musica italiana. E così ha sbancato. Tanti (troppi?) nomi di cantanti italiani ben oltre i venti in gara. Un effetto di sovrabbondanza quasi da colica. Duetti e terzetti ovunque. Alcuni improbabili (Baglioni-Il Volo), altri indimenticabili (Baglioni- Gino Paoli), ...

Baglioni : Sanremo bis? Ci penserò : 14.59 "A candele spente penserò a quello che è accaduto, a prendere le distanze, mi chiuderò fra tre o quattro giorni in un studio di registrazione per riprendere un disco del quale non ricordo nulla, perché ho in testa tutte le canzoni di Sanremo, sarà come ritrovare un amico perduto, poi tutto il resto verrà". Lo spiega in conferenza stampa il direttore artistico del Festival,Claudio Baglioni, non chiudendo le porte all' ipotesi di un bis.

Sanremo 2018 - conferenza stampa conclusiva in diretta. Teodoli : «Scommessa vinta con Baglioni». E ‘corteggia’ il cantante con un mazzo di rose : Sanremo 2018, Teodoli e Baglioni Il Festival di Sanremo 2018 è terminato con la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro (secondo posto per Lo Stato Sociale, terzo per Annalisa). Ora, prima che il sipario cali davvero, manca l’ultimo atto: la conferenza stampa conclusiva della kermesse, che seguiremo in diretta dall’Ariston Roof a partire dalle 12.45. Ore 12.50 – Apre la conferenza stampa il sindaco di Sanremo con i ...

Chi condurrà Sanremo 2019? Dalla corte a Claudio Baglioni a Fiorello e Celentano - le ipotesi in conferenza stampa : All'indomani della finale che si è attestata come la più vista dal 2002, nell'ultima conferenza stampa del Festival si guarda già inevitabilmente a Sanremo 2019. L'ultima serata da ascolti da nazionale di calcio degli Europei, con una media share del 52,27%, ha confermato che quest'edizione partita molto in sordina sulla carta si è rivelata un'incredibile sorpresa dal punto di vista degli ascolti: "Quest'anno è stata vinta una sommessa di ...

Sanremo 2019 con Claudio Baglioni? Il direttore di Rai1 lo “corteggia” con le rose rosse. Bilancio finale : Sanremo 2018, conferenza stampa di domenica 11 febbraio. Ecco le dichiarazioni del cast (direttore di Rai1, direttore artistico e conduttori). Angelo Teodoli: “Sanremo 2018 chiude con la media straordinaria del 52,27%” Angelo Teodoli (direttore di Rai1): “Direi che la Rai e Baglioni hanno vinto una grande sfida. Il dg Mario Orfeo ha detto una frase […] L'articolo Sanremo 2019 con Claudio Baglioni? Il direttore di Rai1 lo ...