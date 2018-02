Sanremo | 68 anni | il Festival dà i numeri Video

Sanremo 2018 - Il Festival migliore degli ultimi anni - PAGELLE E COMMENTO : La Pausini e la Mannoia hanno emozionato: "Mio fratello che guardi il mondo" con Fiorella è stato da brividi. Unica nota stonata, la richiesta di canzoni in Italiano agli stranieri, che ha prodotto ...

Giovanni Caccamo : «Vorrei che la serenità della mia vita durasse in ‘Eterno’. Quella volta che a Sanremo mi hanno scambiato per Roberto Bolle…» – Video e Gioco : Giovanni Caccamo Giovanni Caccamo ha un messaggio talmente romantico da essere ambizioso. Al Festival di Sanremo 2018, il cantautore siciliano, infatti, ha portato Eterno (qui il testo) una canzone che parla di una relazione che non conosce nè tempo nè spazio. Un concetto che potrebbe sembrare anacronistico ma che Giovanni, invece, vuole affermare perchè anche oggi è possibile amare per sempre… DavideMaggio.it ha incontrato (e giocato con) ...

PAGELLE Sanremo 2018/ Voti ai cantanti e conduttori : di Baglioni e Nannini il miglior duetto : PAGELLE SANREMO 2018, quarta serata del Festival: i Voti dei cantanti, il giudizio sui duetti e le analisi sulla finale delle Nuove Proposte. Promossi, bocciati e rimandati(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:31:00 GMT)

Sanremo 2018 - quarta serata : con la Nannini sul palco il duetto diventa musical hollywoodiano : La serata dei duetti per tradizione è la migliore. Quindi niente gioco del peggio e del meglio. Ma il meglio del meglio, che arriva quando sale sul palco Gianna Nannini. Non che ci incanti con la sua Fenomenale, ma, lo sappiamo, la vena creativa della Gianna non è più quella di una volta. Però, se poi le si propone un duetto con Baglioni e la canzone è Amore bello, allora i brividi sono assicurati. Basta guardare il video delle ...

Sanremo 2018 - le pagelle della quarta serata – La Nannini vorrebbe promuovere l’album - Baglioni pretende di cantare le sue canzoni con chiunque salga sul palco : quarta serata. Claudio Baglioni ha deciso di trasformare il Festival da semplice programma televisivo ad esperienza onirica, che trascende i confini dello spazio-tempo. Puoi tornare a casa da lavoro, cucinare, cenare, lavare i piatti, addormentarti sul divano, risvegliarti di soprassalto, lavarti i denti, coricarti. E ci sarà ancora qualcuno che canta sul palco. Quando all’1.20 da dietro alle quinte comunicano che manca la classifica finale, ...

